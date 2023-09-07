بنك كندا يتخذ قرارا بشأن سعر الفائدة خلال اجتماع سبتمبر

أبقت لجنة السياسة النقدية في بنك كندا خلال اجتماعها لإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ليستقر سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 5.00%، وهو ما جاء متماشيا مع توقعات الأسواق والتي أشارت إلى الإبقاء على الفائدة دون تغيير خلال هذا الاجتماع.

وصدر بيان الفائدة عن لجنة السياسة النقدية في بنك كندا والذي يقدم رؤية أكثر وضوحا عن قرارات بنك كندا والوضع الاقتصادي داخل البلاد، وهو ما يكون له تأثير قوي على تداولات الدولار الكندي أمام العملات الأخرى.

ويتخذ بنك كندا قرار الفائدة المتعلق بمعدل التمويلات الليلية من إقراض واقتراض فيما بين المؤسسات المالية الكبرى داخل البلاد. ويترقب المتداولون تغيرات معدلات الفائدة، نظرا لأن معدلات الفائدة قصيرة الأجل هي التي تقيس قيمة العملة. فكلما ارتفعت معدلات الفائدة وفاقت التوقعات، كان ذلك إيجابيا للدولار الكندي ، أما إذا انخفضت أكثر من المتوقع، يؤثر بالسلب على الدولار الكندي.