بنك كريدي أجريكول يوقع عقد شراكة مع نادي الصيد لمدة 10 سنوات

ويتعاون البنك مع النادي في عدة مشروعات، من أهمها تحويل بطاقة عضوية نادي الصيد إلى بطاقة دفع إلكترونية يمكن من خلالها دفع جميع المستحقات داخل النادي وخارجها

وقّع بنك كريدي أجريكول عقد شراكة مع نادي الصيد لمدة 10 سنوات يرعى من خلالها الأنشطة الرياضية بالنادي.

ويتعاون البنك مع النادي في عدة مشروعات، من أهمها تحويل بطاقة عضوية نادي الصيد إلى بطاقة دفع إلكترونية يمكن من خلالها دفع جميع المستحقات داخل النادي وخارجها.

قال محسن طنطاوي، رئيس نادي الصيد، إن النادي يفخر بالتعاون والشراكة مع بنك كريدى أجريكول، حيث يوفر كل الخدمات المالية لأعضاء النادي، وتفتح الشراكةُ الباب لمزيد من التعاون.

فيما قالت هالة الفص، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك كريدي أجريكول، إن الشراكة ليست جديدة، إذ تمتد لنحو 29 عامًا، موضحة أن الشراكة بين البنك والنادي تستهدف تحسين الخدمات المقدَّمة للأعضاء.

وبحسب قوائم البنك المالية نهاية سبتمبر الماضى، فإن رأس المال المدفوع يسجل 1.243 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى القاعدة الرأسمالية للبنك 6.623 مليار جنيه.

وتشير القوائم المالية إلى أن القروض والتسهيلات سجلت 22.475 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 20.3 مليار جنيه في ديسمبر 2018، بينما بلغ إجمالى ودائع العملاء بالبنك 41.133 مليار جنيه، أواخر سبتمبر الماضى، مقابل 43.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من العام الماضى.

وانخفضت استثمارات البنك فى أذون الخزانة لتسجل 6.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 7.658 مليار جنيه في ديسمبر 2018، بينما بلغ صافى ربح الفترة المذكورة أولًا 1.87 مليار جنيه، مقابل 1.67 مليار جنيه فى الفترة المقابلة.