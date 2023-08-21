بنك كريدي أجريكول ينفي التقدم بطلب فحص للاستحواذ على المصرف المتحد

علق بنك كريدي أجريكول مصر عن الأنباء المنشورة بإحدى المواقع الالكترونية بأن “كريدى اجريكول” احد البنوك التى بدأت باجراء الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد.

ونفي بنك كريدي أجريكول في إفصاح لادارة البورصة، ماتردد حول تقدمه لبدء إجراءات الفحص النافي للجهالة ضمن صفقة الاستحواذ على المصرف المتحد.

يذكر ان بنك كريدي أجريكول، حقق خلال النصف الأول من عام 2023، نمو صافي الأرباح بنسبة 147.5%.

وسجل بنك كريدي أجريكول أرباحا بقيمة 2.51 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقابل 1.01 مليار جنيه في النصف الأول من 2022.

و ارتفعت إجمالي إيرادات بنك كريدي أجريكول مصر، بنسبة 78.67%، خلال 6 أشهر ،لتسجل 5.03 مليار جنيه، مقابل 2.81 مليار جنيه في الفترة المقارنة.