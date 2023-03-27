بنك «كريدي أجريكول» يقررعدم توزيع أرباحه عام 2022

عقد مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول- مصر اجتماعه، يوم أمس الموافق 26 مارس، وقرر عدم توزيع أرباحه عن عام 2022، وذلك للعرض علي الجمعية العامة.

وفي إفصاح للبورصة، أوضح

أن صافي أرباحه لعام 2022 وصلت إلي 2.419 مليار جنيه، مقابل 1.592 مليار جنيه لعام 2021.

وسجل إجمالي محفظة القروض القائمة لـ

مبلغاً بمقدار 35 مليار جنيه لعام 2022، بنسبة نمو بلغت 13% على أساس سنوي، كما بلغت ودائع العملاء 60.5 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 25% خلال عام.

واحتفظ كريدي أجريكول مصر بقوة أدائه خلال عام 2022، حيث سجل صافي دخل الأعمال مبلغاً قياسياً بمقدار 5.078 مليون جنيه، محققًا نمو بنسبة قدرها 31% على أساس سنوي. ونتيجة لجودة الأداء بمختلف خطوط الأعمال.

وجدير بالذكر أن كريدي أجريكول مصر قد حقق استفادة من انخفاض قيمة تكلفة المخاطر التي بلغت 134 مليون جنيه، حيث انخفضت بنسبة تصل إلى 60%على أساس سنوي، وهو الأمر الذي أرجعه البنك إلى الإدارة الحكيمة للمخاطر، التي تتضمن تكوين مخصصات إضافية لقطاعات محددة، فضلاً عن كفاءة عمليات استرداد الديون خلال هذه الفترة.