بنك كريدي أجريكول يغلق فرع الجمهورية

سهير محمد:
قرر بنك كريدى أجريكول مصر إغلاق فرع شارع الحمهورية بوسط البلد اعبتارا من 25 مارس الجارى.
وأخطر البنك عملاءه بأنه سيتم نقل حساباتهم من فرع الجمورية إلى فرع ثروت الكائن فى شارع عبد الخالق ثروت ليكتفى البنك بفرع واحد فى منطقة وسط البلد.
سهير محمد: قرر بنك كريدى أجريكول مصر إغلاق فرع شارع الحمهورية بوسط البلد اعبتارا من 25 مارس الجارى. وأخطر البنك عملاءه بأنه سيتم نقل حساباتهم من فرع الجمورية إلى فرع ثروت الكائن فى شارع عبد الخالق ثروت ليكتفى البنك بفرع…
سهير محمد:
قرر بنك كريدى أجريكول مصر إغلاق فرع شارع الحمهورية بوسط البلد اعبتارا من 25 مارس الجارى.
وأخطر البنك عملاءه بأنه سيتم نقل حساباتهم من فرع الجمورية إلى فرع ثروت الكائن فى شارع عبد الخالق ثروت ليكتفى البنك بفرع واحد فى منطقة وسط البلد.