بنك كريدي أجريكول يحقق صافي ربح 486 مليون جنيه خلال الربع الأول

أظهرت نتائج أعمال بنك كريدي أجريكول مصر ارتفاع صافي الربح بنسبة 30٪ على أساس سنوي، ليصل إلى 486 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام.

نجح كريدي أجريكول مصر في تحقيق صافي دخل الأعمال 998 مليون جنيه ، بنسبة نمو قدرها 7٪ على أساس سنوي. ومازال البنك يواصل دعمه للاقتصاد.

وبلغ إجمالي محفظة القروض نحو 32 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 3٪ عن الفترة من بداية العام وحتى تاريخه، كما سجلت ودائع العملاء مبلغ بمقدار 49 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 2٪ عن الفترة من بداية العام وحتى تاريخه.

كما شهدت محفظة الشركات زيادة في حجم القروض الممنوحة للعملاء خلال الربع الأول من العام بصافي مبلغ مقداره 3 مليارجنيه، ليصل بذلك حجم صافي نموالمحفظة لحوالي 900 مليون جنيه. كذلك نجح البنك في تحقيق نمو سنوي بمعدلات القروض والودائع بنسبة بلغت 26٪ و 17٪ على التوالي.

ويستهدف قطاع الشركات بكريدي أجريكول مصر طرح مزيج متنوع من المنتجات المصرفية لعملائه، فضلاً عن دعم عمليات البيع التبادلي بهدف تلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل، والتي كان لها عظيم الأثر في تعزيز إجمالي ربحية قطاع الخدمات المصرفية للشركات.

أما بالنسبة لقطاع التجزئة المصرفية، فقد شارك البنك بقوة في جهود تحقيق الشمول المالي من خلال حملات تم تنظيمها خلال “شهر المرأة العالمي”، وذلك إضافة إلى الحضور المتميز “بملتقى التوظيف السنوي بالجامعة الفرنسية بمصر”. وعلاوة على ذلك، فقد نجح البنك في تقديم المزيد من الأنشطة والخدمات المصرفية داخل نادي الصيد، وذلك في إطار شراكة البنك مع المجتمعات المغلقة. كذلك قام كريدي أجريكول مصر بتطوير برامج صرف الرواتب، حيث تضمنت العديد من المزايا الجديدة التي استهدفت جذب المزيد من العملاء النشطيين.

وشهدت بطاقات الائتمان نمواً بنسبة 15٪ بالنسبة لعدد البطاقات الجديدة، وبنسبة 29٪ في معدل الإنفاق السنوي للبطاقات. وتجدرالإشارة إلى أن كل من الحملات القوية لجذب العملاء، إلى جانب العديد من الحملات التي استهدفت زيادة معدل الاستخدام في أكبر مواسم التسوق، فضلاً عن التواصل المستمر مع العملاء بشأن مزايا البطاقات التي تضمنت برنامج “هابي بوينتس لكريدي أجريكول مصر” كان لهم عظيم الأثر في دعم نمو بطاقات الائتمان.

وسجلت محفظة قروض العملاء الأفراد لكريدي أجريكول مصر خلال الربع الأول من عام 2022 زيادة بلغت 0.36 مليار جنيه، وذلك كنتيجة مباشرة لحملات التسويق الموسمية، إلى جانب تقديم مجموعة واسعة من عروض المنتجات. وفي إطار الألتزام بسياسة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمهن الحرة، فقد قام كريدي أجريكول مصر بإطلاق حلول تمويلية جديدة لقطاع الأطباء المستقلين. وخلال هذا الربع، واصل كريدي أجريكول مصر زيادة حجم توظيفاته بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقاً لتوجيهات البنك المركزي المصري. وبوجه عام، فقد نجح البنك في إحراز نمو إجمالي بمحفظة العملاء بنسبة 3٪ ، فضلاً عن نجاحه في جذب 21 ألف من العملاء الجدد خلال الربع الأول من عام 2022.

شهد شهر مارس أكبر عدد من المعاملات المصرفية في تاريخ كريدي أجريكول مصر خلال الربع الأول من عام 2022، حيث بلغ عدد مرات تسجيل دخول العملاء على مختلف قنوات البنك الرقمية أكثر من 2.8 مليون مرة (مقابل 2.2 مليون تسجيل دخول في الربع الأول من عام 202ب

يذكر أن أكثر من 58٪ من عملاء بنك كريدي أجريكول مصر قاموا بالتسجيل في خدمات البنك الرقمية، ويستخدم هذه القنوات شهرياً أكثر من 28٪ من هؤلاء العملاء، و يستمر ارتفاع هذه النسبة بمعدل متطرد يصل إلى + 9٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2021، وذلك بالنسبة للمعاملات الرقمية التي تتم من قبل العملاء الأفراد، وبنسبة + 6٪ من قبل عملاء الشركات، ليصل بذلك إجمالي عدد المعاملات خلال الربع الأول من عام 2022 إلى 526 ألف معاملة رقمية.

وفيما يتعلق بعملاء قطاعي الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد قام أكثر من 95 ٪ منهم بالتسجيل على منصة “Banki Business “، ونحو 45٪ من هؤلاء العملاء نشطون رقميًا على المنصة. كما سجل مستخدمو قطاع الشركات الدخول إلى منصة كريدي أجريكول مصر أكثر من 347 ألف مرة خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بنحو 236 ألف تسجيل دخول خلال الربع الأول من العام السابق، ليصل بذلك متوسط تسجيل دخول العميل إلى 47 مرة في الشهر مقابل 28 مرة خلال الربع الأول من العام السابق.