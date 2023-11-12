بنك كريدي أجريكول يحقق صافي أرباح بقيمة 3.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

حقق بنك كريدي أجريكول مصر صافي أرباح بقيمة 3.806 مليار جنيه، بنسبة نمو مقدارها 137% على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع معدل صافي دخل الأعمال، فضلاً عن التحكم الفعال في تكلفة التمويل ونفقات التشغيل المعززة بجدارة الإدارة الحكيمة للمخاطر.

وحقق كل من صافي دخل الأعمال وإجمالي الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 4٪ و 1٪ على التوالي وذلك على أساس ربع سنوي، حيث ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 15٪ مدفوعًا بارتفاع العائدات على الأصول المكتسبة، علاوة على زيادة حجم الأعمال، والتحكم في تكلفة التمويل، على الرغم من انخفاض معدل صافي العمولات بنسبة 23٪ نتيجة تراجع عمولات نشاط التمويل التجاري وقطاع الشركات. كما تجدر الإشارة إلى ارتفاع نفقات التشغيل بنسبة مقدارها 16٪.

وسجل صافي دخل الأعمال مبلغاً بمقدار 6.916 مليار جنيه مصري، بنسبة نمو قدرها 101% على أساس سنوي. ونتيجة لجودة الأداء بمختلف خطوط الأعمال، فقد سجل إجمالي القروض القائمة مبلغاً بمقدار 38.5 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 10٪ على أساس سنوي، كما بلغت ودائع العملاء 80.8 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 50٪ على أساس سنوي.



وعلى الرغم من صعوبة ظروف السوق، فقد واصل قطاع الخدمات المصرفية للشركات تحقيق نتائج متميزة خلال الربع الثالث من عام 2023، مدفوعة بمختلف شرائح العملاء، حيث شهدت محفظة الإقراض نمواً بمقدار 3.2 مليار جنيه مصري، بنسبة نمو مقدارها 13٪ على أساس سنوي، وذلك في ظل مرونة الأصول وارتفاع جودتها. كذلك شهدت ودائع عملاء قطاع الشركات ارتفاعًا قويًا بلغ 25.5 مليار جنيه مصري، مسجلة نسبة نمو مقدارها 84٪ على أساس سنوي. وجدير بالذكر أن قوة أداء كريدي أجريكول مصر خلال الربع الثالث من عام 2023 إنما يعكس مدى التزامه بتقديم أفضل الحلول والخدمات المالية لعملاء الشركات، طبقًا لاستراتيجية البنك التي تستهدف مواصلة النمو داخل السوق المصري مع الحفاظ على المكانة الرائدة لقطاع الشركات متعددة الجنسيات.

وشهدت محفظة قطاع التجزئة نمواً طفيفًا على أساس سنوي، حيث حققت القروض النقدية نموًا جيدًا، بينما تباطئ نمو قروض السيارات نتيجة لظروف السوق، في حين سجلت قروض التمويل العقاري خلال الربع الثالث من عام 2023 معدل نمو قياسي من حيث الحجم، حيث شهدت محفظة الأرصدة القائمة لنشاط لتمويل العقاري نمو بنسبة 113٪ على أساس سنوي.

كما واصل البنك جودة النمو في عدد العملاء النشطين، والتي سجلت نسبة مقدارها 3٪ على أساس ربع سنوي و6% على أساس سنوي، مدفوعًا بما يقدمه البنك من مجموعة متنوعة من الحملات والعروض التي تستهدف زيادة نسبة الإستحواذ على العملاء، وارتفاع عدد الحسابات، ودعم كل من الشمول المالي، والقروض، وتعزيز نشاط البيع التبادلي.