بنك كريدي أجريكول مصر يحقق صافي أرباح بقيمة 1.6 مليار جنيه على أساس سنوي

حقق بنك كريدي أجريكول مصر صافي أرباح بلغت 1,604مليار جنيه مصري، محققًا نسبة نمو بمقدار 37% على أساس سنوي، ومدفوعًا بارتفاع معدل صافي دخل الأعمال، فضلًا عن التحكم الفعال في النفقات وتكلفة المخاطر.

وحقق صافي دخل الأعمال ارتفاعًا بنسبة قدرها 20% على أساس سنوي؛ حيث بلغ 3,444 مليون جنيه مصري.

كما سجل صافي الدخل من العائد زيادة بمقدار 20% على أساس سنوي، وهو الأمر الذي يؤكد النمو التجاري لـ كريدي أجريكول مصر فضلًا عن تحكمه الفعال في تكلفة التمويل.

وسجل إجمالي الدخل التشغيلي نموًا بنسبة قدرها 13% على أساس سنوي، مدفوعًا بالتحكم الفعال في التكاليف بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم والضغط الناتج عن تراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة تصل إلى نحو 24%.

وشهدت نسبة التكلفة إلى الدخل انخفاضًا بنسبة بلغت 33.7% من 35.8%، ونتيجة لذلك ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى 2,281 مليون جنيه مصري. يشٌار إلى أن كريدي أجريكول مصر قد حقق استفادة من انخفاض قيمة تكلفة المخاطر التي بلغت 51 مليون جنيه، حيث انخفضت بنسبة تصل إلى 80% على أساس سنوي، وهو الأمر الذي يرجع إلى الإدارة الحكيمة للمخاطر، والتي تتضمن تكوين مخصصات إضافية لقطاعات محددة، فضلًا عن كفاءة عمليات استرداد الديون خلال هذه الفترة.