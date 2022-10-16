بنك قناة السويس يُطلق حزمة أوعية ادخارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

أعلن بنك قناة السويس عن طرح حزمة جديدة من الأوعية الادخارية والاستثمارية الإسلامية والتي تقدم مجموعة واسعة من الحلول لتلبية كافة متطلبات عملائه من الأفراد والشركات.

ويمكن للعملاء التمتع بالعديد من الخيارات؛ من خلال الأوعية الجديدة المتاحة بالجنيه المصري والدولار الأمريكي حيث تشمل الحزمة صكوك الودائع والشهادات لآجال متعددة بصيغة الوكالة بالإضافة إلى حسابات التوفير والحسابات الاستثمارية بصيغة المضاربة بأسعار مميزة وبتنوع دورية صرف العائد.

يأتي طرح حزمة الأوعية الادخارية والاستثمارية الجديدة بهدف جذب فئات جديدة من العملاء؛ من خلال تلبية احتياجاتهم الفريدة وتوفير خيارات ادخارية متعددة بما يحقق مصالحهم، بالإضافة الي جذب عملاء جدد.

منتجات بنك قناة السويس

وقال حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس إن البنك يهتم بشكل متواصل بطرح مختلف المنتجات التي تمنح العملاء قيمة مضافة تتناسب مع احتياجاتهم.

وأوضح أن هناك طلبًا متزايدًا على الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يتطلب ابتكار منتجات جديدة بمزايا فريدة من نوعها حيث يمارس بنك قناة السويس الصيرفة الإسلامية منذ عام 1983 تحت اشراف لجنة فتوي من علماء الشريعة.

ويقدم بنك قناة السويس صكوك الودائع بالجنيه المصري والدولار الامريكي بصيغة الوكالة بمدد تتراوح بين شهر إلى عام كامل للأفراد والشركات.

وأضاف حسين رفاعي أن بنك قناة السويس بصدد الانتهاء من عدد من الحلول التمويلية الجديدة لعملائه من الأفراد وأيضا الشركات قريبا والتي تتماشي شروطها أيضًا مع أحكام الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات عملائه الحاليين والمستقبليين.

يعرض البنك صكوك شهادات ادخارية بصيغة الوكالة لمدة ثلاث سنوات بالجنيه المصري للأفراد بعائد ثابت ومتغير وبالدولار الأمريكي للأفراد والشركات بعائد ثابت.

وتخضع صكوك الودائع والشهادات لصيغة الوكالة والتي بموجبها يضمن البنك الحد الأدنى من العائد على المبالغ المستثمرة من قبل عملائنا.

وتتيح الحسابات الاستثمارية بصيغة المضاربة عائد يحتسب على الرصيد اليومي وبدورية صرف يومية أو شهرية أو ربع سنوية حيث تعتمد قيمة العائد على شرائح حسب الأرصدة المتاحة في الحساب وبأسعار تنافسية.. وهذا النوع من الحسابات متاح للأفراد والشركات بالجنيه المصري والدولار الأمريكي.

وتأتي حسابات التوفير المطروحة للأفراد بصيغة المضاربة حيث يحتسب العائد على أقل رصيد خلال الشهر ويصرف بصفة ربع سنوية.

ويتم صرف العائد على الحسابات الاستثمارية وحسابات التوفير التي تخضع لصيغة المضاربة تحت الحساب لحين إجراء التسوية النهائية في نهاية كل ربع سنة مالية حسب النتائج الفعلية للنشاط.