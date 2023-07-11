بنك قناة السويس يوافق على زيادة رأس المال بقيمة 400 مليون جنيه

وافق مجلس إدارة بنك قناة السويس على زيادة رأس مال البنك بقيمة 400 مليون جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية.

وقال البنك ، في بيان إفصاح للبورصة المصرية ،إن إجمالي رأس المال المصدر والدفوع سيصبح 5 مليارات جنيه بعد هذه الزيادة وفي حدود رأس المال المرخص به ،وذلك في ضوء موافقة البنك المركزي المصري بتاريخ 5 يوليو 2023.

وأوضح البنك أن هذه الزيادة تمت عن طريق استخدام كامل رصيد الاحتياطي القانوني المكون حتى 31 ديسمبر 2022 175.391 مليون جنيه ،وجزء من الأرباح المحتجزة عن أعوام سابقة بمبلغ قدره 224.609 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تم تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجرءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار والسير في الإعداد لعقد الجمعية العامة العادية والتي من المقرر أن تعقد في 13 أغسطس 2023 مبدئيا.