بنك قناة السويس يمول جزء من صفقة استحواذ «تواصل هولدنجز» على «الإسكندرية للخدمات الطبية»

قالت مصادر مطلعة إن بنك «قناة السويس» مول جزء من صفقة استحواذ تحالف «تواصل هولدنجز» على نسبة %70 من أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن تمويل «قناة السويس» لعملية الاستحواذ تم وفقا لتعليمات البنك المركزى بشأن الضوابط التى أقرها للتمويل المصرفى للدمج والاستحواذ على الشركات، حيث مول البنك %10 من قيمة الصفقة البالغة 535.4 مليون جنيه.

وأوضحت أن الجزء التمويلى الذى حصل عليه «تواصل هولدنجز» من بنك قناة السويس عبارة عن قرض متوسط الأجل لمدة 3 سنوات.

وأعلنت البورصة المصرية، الخميس الماضى، عن إتمام صفقة استحواذ تحالف «تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية» و«لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية» على شركة الإسكندرية للخدمات الطبية بقيمة إجمالية بلغت نحو 535.4 مليون جنيه.

ووافق مساهمو «الإسكندرية للخدمات الطبية» على بيع أكثر من %70 من الشركة إلى التحالف تمثل 10.92 مليون سهم من أسهم الشركة.

وكان البنك المركزى أصدر قرارا فى 2016 بتعديل ضوابط وقواعد التمويل المصرفى للاستحواذ على الشركات، كان أبرزها ألا يزيد إجمالى قيمة التمويل المقدم من خلال البنوك بغرض تمويل عملية استحواذ واحدة عن %50 من قيمة العملية، وذلك للعمليات الجديدة.

كما لا يجوز زيادة إجمالى التمويل لأغراض الاستحواذ عن %2.5 من إجمالى محفظة القروض للبنك عند المنح، وألا يزيد حد تمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به عن %0.5 من إجمالى محفظة القروض للبنك.

وكشفت المصادر أن هذه العملية تعد أول عملية تمويل استحواذ ينفذها بنك قناة السويس والتى كانت لصالح مجموعة تواصل القابضة العاملة فى مجال الرعاية الصحية والمملوكة للدكتور محمد الأمين، وتمتلك المجموعة عدة مستشفيات منها ابن سينا والأمل، بخلاف الإسكندرية للخدمات الطبية.

وقالت المصادر إن بنك قناة السويس لعب دوراً بارزاً فى مجال الاستشارات المالية لمجموعة تواصل هولدنجز بالتنسيق مع شركة برايم للاستشارات المالية.