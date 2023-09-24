بنك قناة السويس يقرر زيادة رأس ماله إلى 4.6 مليار جنيه

قالت البورصة المصرية، في بيان نشرته اليوم – الأحد، إن بنك قناة السويس قام بالتقدم بمستندات لقيد زيادة رأس ماله المصدر والمدفوع من 3.6 مليار جنيه إلي 4.6 مليار.

وأوضحت البورصة، أن الزيادة التي سيقوم بها بنك قناة السويس قدرها مليار جنيه، سيتم توزيعها علي 100 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد، على أن يتم تمويلها من التوزيع المقترح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر من عام 2022 الماضي.

وأضافت البورصة المصرية، أنه يتم في الوقت الحالي فحص المستدات المقدمة من جانب بنك قناة السويس واستكمالها، تمهيدًا لعرضها علي لجنة القيد بداخلها لاتخاذ القرار في شأنها.

جدير بالذكر، أن أرباح بنك قناة السويس اتجهت للنمو في النصف الأول من العام الحالى، إذ إنه حقق نحو 628.04 مليون جنيه، مقارنة مع 167.83 مليون خلال الفترة ذاتها من 2022.

كما اتجهت إيرادات البنك من الفوائد أيضًا للنمو في الـ 6 أشهر الأولي من 2023 لتصل إلي 4.49 مليار جنيه، في مقابل 2.31 مليار خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.

بالإضافة إلي ذلك، فقد ارتفع كذلك صافي دخل البنك من العائد والأتعاب والعمولات في النصف الأول من 2023 لتصل إل 1.87 مليار جنيه، بالمقارنة مع 968.88 مليون خلال فترة المقارنة.