بنك قناة السويس يفصح عن تفاصيل بيع حصته فى «ميدور»بقيمة 30.6 مليون دولار

أفصح بنك قناة السويس عن تفاصيل بيع كامل حصته فى شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول “ميدور” إلى الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة اجمالية تبلغ 30.6 مليون دولار أمريكى.

وقال البنك فى إفصاح للبورصة الخميس إن مجلس الإدارة اعتمد دراسة القيمة العادلة لسهم “ميدور” والتى أعدتها شركة أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية.

وقدرت الدراسة السهم بنحو 47.73 دولار ، بينما بلغ سعر السهم المقدم من الهيئة المصرية العامة للبترول 54.7 دولار بقيمة اجمالية 30.6 مليون دولار.

وتبلغ حصة بنك قناة السويس فى رأسمال ميدور 560 ألف سهم تمثل 1.27% من إجمالى رأس المال .

وقال البنك إن عملية البيع ستتم على كامل الحصة وفقا للسعر المقدم من الهيئة العامة المصرية للبترول .

تابعة لميدور تحصل على قرض بقيمة 30 مليون يورو

وأعلن البنك الأهلي المصرى فى وقت سابق عن ترتيب قرض طويل الأجل (لمدة تسع سنوات) بقيمة 30 مليون يورو لصالح شركة ميدور للكهرباء “ميدياليك”.

وقال البنك فى بيان 6 مايو الجارى إن هذه القرض قدمته أربع بنوك ، وتبلغ حصة البنك الأهلي المصري 12 مليون يورو، بينما تبلغ حصة بنك كريدي اجريكول 12 مليون يورو.

فيما بلغت حصة مشاركة كلا من بنك قناة السويس وبنك فيصل الإسلامي 3 مليون يورو لكل منهما.

ويستهدف القرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع أعمال التوسعات بمحطة الكهرباء المملوكة لشركة ميدور من خلال إتاحة توربينة غازية جديدة بقدرة 50 ميجاوات ومستلزماتها .

يشار إلى أن شركة “ميدالك” هي المسئولة عن امداد شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول “ميدور” بالطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل معاملها لتكرير البترول واستخراج مشتقاته المختلفة.

وتمتلك الشركة محطة لإنتاج الكهرباء تتكون من ثلاث توربينات تبلغ الطاقة القصوى لها 183 ميجا وات.

بنك قناة السويس يسجل 114 مليون جنيه فى ثلاثة أشهر

وأظهرت القوائم المالية لبنك قناة السويس تراجع صافى أرباحه بنسبة 11% خلال الربع الأول المنتهى مارس لتسجل 114.3 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح قدره 128.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد والأتعاب العمولات خلال الربع الأول إلى 422 مليون جنيه مقارنة بصافى دخل قدره 370 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

وحقق البنك صافى ربح قدره 542.2 مليون جنيه خلال العام الماضى مقابل صافى أرباح قدرها 420.19 مليون جنيه خلال عام 2018.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد إلى 1.24 مليار جنيه خلال 2019 مقارنة بصافي دخل بلغ 963 مليون جنيه في 2018.