بنك قناة السويس يفتتح فرع مصر الجديدة بعد تجديده

افتتح حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس والعضو المنتدب، ولفيف من قيادات البنك اليوم فرع مصر الجديدة بعد تطويره وتجديده في إطار الخطة الاستراتيجية التي ينتهجها البنك لتطوير جميع فروعه القديمة من أجل تقديم تجربة مصرفية متميزة لعملاء وخلق هوية بصرية جديدة للبنك.

وقال حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك قناة السويس إن تجديد فرع هليوبوليس بمنطقة الكوربه العريقة تم من أجل تقديم كافة الخدمات المتميزة لعملاء البنك، كما يستهدف البنك افتتاح فرع جديد آخر بالعاصمة الإدارية بنهاية عام 2022، بالإضافة إلى افتتاح 4 أفرع جديدة خلال عام 2023.

وأضاف أنه تم تجهيز الفرع بعد تجديده بمجموعة من أحدث الوسائل التكنولوجية والتي تتيح للعملاء إمكانية تنفيذ معاملاتهم المالية بكل سهولة ويسر.

وأفاد أن الفرع يتماشى مع دعم مبادرات البنك المركزي لتعزيز مبدأ الشمول المالي.

ويتمتع الفرع بأنه قد تم تجهيزه لكى يقدم تجربة بنكية فريدة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات جميع العملاء.

ويضم الفرع أجهزة الصراف الآلي التي تقدم باقة من الخدمات على مدار الساعة للعملاء بشكل يتيح لهم إجراء العديد من المعاملات المصرفية الفورية بمنتهى السهولة والراحة والأمان، بما فيها تغيير العملات والإيداع وخدمات المحفظة الإلكترونية.

ويقدم الفرع يقدم جميع الخدمات والمنتجات المصرفية للشركات والأفراد بمختلف أنواعها.

وأشاد حسين رفاعي بجهود العاملين في بنك قناة السويس وقام بتكريم بعض الموظفين من الادارات المختلفة تقديرا للجهود المتواصلة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للبنك لافتتاح فروع جديدة وكذلك تجديد الفروع والخدمات القائمة بهدف خدمة كافة شرائح العملاء سواء من الشركات أوالأفراد.