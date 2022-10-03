بنك قناة السويس يفتتح أحدث فروعه في الإسكندرية

افتتح بنك قناة السويس ، أمس الأحد، أحدث فروعه بمنطقة سبورتنج في محافظة الإسكندرية، ضمن خطته التوسعية للانتشار الجغرافي في مختلف محافظات الجمهورية.

وافتتح الفرع حسين رفاعي؛ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وأحمد الوكيل، رئيس الغرف التجارية بالإسكندرية والعديد من قيادات البنك ورؤساء القطاعات المختلفة.

تلبية احتياجات العملاء

ويقدم الفرع الجديد تجربة بنكية فريدة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات جميع العملاء، كما يضم الفرع كذلك أجهزة الصراف الآلي التي تقدم باقة من الخدمات على مدار الساعة للعملاء بشكل يتيح لهم إجراء العديد من المعاملات المصرفية الفورية بمنتهى السهولة والراحة والأمان، بما فيها تغيير العملات والإيداع وخدمات المحفظة الإلكترونية.

خطة بنك قناة السويس

وقال حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن افتتاح فرع سبورتنج يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة للانتشار في مختلف محافظات الجمهورية؛ حيث يستهدف البنك افتتاح فرع جديد آخر بالعاصمة الإدارية بنهاية عام 2022، بالإضافة إلى افتتاح 4 أفرع جديدة خلال عام 2023.

وأضاف أن الفرع الجديد يقدم جميع الخدمات المصرفية المعتادة للشركات وأيضًا للأفراد مثل: فتح الحسابات بمختلف أنواعها، والقروض الشخصية، وبطاقات الائتمان، خدمات المحفظة الإلكترونية، بالإضافة إلى الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات ومبادرة التمويل العقاري.

رقمنة الخدمات وتعزيز الشمول المالي

وأكد رفاعي أنه تم تجهيز الفرع الجديد بمجموعة من أحدث الخدمات المصرفية الرقمية والتي تتيح للعملاء إمكانية تنفيذ معاملاتهم المالية بكل سهولة ويسر، كما تم تزويد الفرع بجناح خاص بخدمة كبار العملاء للبنك إيليت (SCB Elite) .

ولفت رئيس بنك قناة السويس إلى أن الفرع الجديد يتماشى مع استراتيجية التطوير التي يقوم بها البنك ويدعم مبادرات البنك المركزي لتعزيز مبدأ الشمول المالي.