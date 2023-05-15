«بنك قناة السويس» يفتتح أحدث فروعه بمدينة الغردقة

افتتح قناة السويس أحدث فروعة بمدينة الغردقة، ليصل بذلك عدد فروع البنك إلى 50 فرعًا موزعة في مختلف أنحاء الجمهورية، وحضر الافتتاح حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب، وعدد من العملاء وبعض من قيادات المدينة.

وتجول حسين رفاعي داخل الفرع بكافة أقسامه، فيما تولى المسؤولون تعريف الحضور بمنتجات وخدمات البنك المختلفة بالإضافة إلى شرح مبسط لكل منطقة داخل الفرع.

وبهذه المناسبة، قال حسين الرفاعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن افتتاح الفرع يأتي في إطار خطة البنك للتوسع داخل الجمهورية واستهداف المناطق الواعدة لدعم المشروعات بأنواعها.

وأعرب «رفاعي» عن سعادته بافتتاح الفرع الجديد للبنك مؤكدًا أنه يأتي في إطار خطة البنك التي ينتهجها للتطوير والميكنة معتمدًا على أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة في مجال الخدمات المصرفية ويأتي ذلك متمشيًا مع خطة الدولة نحو التحول الرقمي بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.



فرع بنك قناة السويس

ويتميز الفرع الجديد بموقعه الفريد والذي يتيح لكافة العملاء الوصول إليه كما أنه قد تأسس بشكل جذاب يمنح العملاء الراحة النفسية أثناء قيامهم بتأدية خدماتهم ويعتمد على وسائل اتصال تفاعلية سريعة ومتطورة للعملاء لمعاونتهم في الحصول على الخدمات المصرفية المطلوبة بسهولة ودقة وسرعة في التنفيذ.

وجاء الفرع مزودًا بأحدث أنظمة التكنولوجيا الحديثة، التي تتيح للعملاء تنفيذ كافة معاملاتهم وطلباتهم في أسرع وقت كما يحتوي الفرع على أحدث ماكينات الصراف الآلي التي تتيح السحب والإيداع بالإضافة إلى تغيير العملات وخدمات المحافظ الذكية بدون بطاقة.





خدمات مصرفية

ويستهدف الفرع خدمة كافة شرائح العملاء بالمدينة سواء من خلال منتجات وخدمات التجزئة المصرفية وأيضًا من خلال المنتجات والخدمات الخاصة بتمويل المشروعات والشركات الكبرى وكذلك الشركات المتوسطة والصغيرة.

ويحتوي الفرع على الشاشات الرقمية التي تعرض المواد الإعلانية والفيديوهات التسويقية وذلك في ضوء توجه البنك للحد من استخدام المطبوعات الورقية في عمليات الدعاية والتسويق للمساهمة في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، هذا بالإضافة لمنطقة الخدمات الرقمية الذاتية التي تتيح للعملاء التسجيل والحصول على كافة منتجات وخدمات البنك في أسرع وقت ومن ثم يقوم ممثلو خدمة العملاء بالبنك باستكمال نموذج الحصول على المنتجات من خلال نظام إلكتروني تم تطويره من قبل البنك.





باقة SCB Elite

ودعا حسين رفاعى الحاضرين إلى الجناح الخاص بخدمة كبار العملاء للبنك إيليت (SCB Elite)، ويتميز الجناح بالتصميم الراقي الأنيق والذوق الرفيع بالإضافة إلى الخصوصية.

وطرح بنك قناة السويس باقة إيليت (SCB Elite) هي باقة مميزة من الخدمات المصرفية والغير مصرفية تم تصميمها لتلبية احتياجات كبار عملاء البنك؛ حيث تمنح باقة SCB Elite من بنك قناة السويس حاملها مجموعة واسعة من الخدمات عالية الجودة التي تشمل:

التميز والخصوصية في تنفيذ أي عملية.

منتجات مصرفية حصرية.

خدمات غير مصرفية لتلبية احتياجات كبار العملاء.

قائمة أسعار مخصصة.

مدير علاقات خبير ومتخصص لكل عميل لإدارة جميع حساباته ومسؤول عن نمو ثروته.

وفى النهاية، أشاد حسين رفاعي بمجهودات فريق العمل ببنك قناة السويس فيما يخص اختيار وتصميم وتنفيذ الأفرع الجديدة للبنك بالإضافة إلى تطوير العديد من الفروع القائمة الأمر الذي ساهم في نمو محفظة البنك على مستوى كافة القطاعات والمنتجات واتساع قاعدة عملاء البنك.