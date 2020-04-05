بنك قناة السويس يعلن توفير دعم لـ 7500 فرد من العمالة غير المنتظمة

أعلن حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، عن مشاركة بنك قناة السويس في تحدي الخير، وقيام البنك بدعم ومساندة 7500 فرد من العمالة غير المنتظمة والتي تأثرت بفيروس كورونا، وذلك بعد تلقية الدعوة من التجاري وفا بنك للاشتراك في المبادرة.

وشدد رفاعي على أهمية تضافر جهود المؤسسات المالية لتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن التصدي لفيروس كورونا، وتقديم يد العون لأشد الفئات إحتياجا خاصة في وقت الأزمات وفي مثل الظروف الراهنة، والتي قد تسببت في إلحاق أذى كبير للأسر من العمالة اليومية.

يذكر أن مبادرة تحدي الخير تأتي بالتعاون مع بنك الطعام المصري، كما تعكس حرص بنك قناة السويس الدائم على مراعاة البعد المجتمعي في كافة السياسات والإجراءات التي ينتهجها البنك.

وقال رفاعي إنه حرصا على استمرار مبادرة تحدي الخير تم توجيه الدعوة لبنك التعمير والإسكان للمشاركة في تخفيف الآثار السلبية التي تواجهها الدولة مع ظهور أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياتها على الاقتصاد المصري وما تشهده العديد من القطاعات من إغلاق كلي أو جزئي.

يذكر أن بنك قناة السويس شارك في العديد من المبادرات المجتمعية خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسها دعم مدينة زويل، وطلاب السنه النهائية بجامعة العلوم والتكنولوجيا نظرا لما تقوم به المدينة من خلق جيل جديد قادر علي الإبتكار و تقديم كل ما هو جديد في البحث العلمي، و وضع اسم مصر علي خارطة دول العالم في البحث العلمي.

كما قام البنك بالمساهمة في مبادرة رواد النيل التي يرعاها البنك المركزي المصري.