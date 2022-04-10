«بنك قناة السويس» يشارك بقيمة 500 ألف جنيه في صندوق الرياضة المصري

قال حسين رفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس ، إن حجم مشاركة البنك فى صندوق الرياضة المصرى بلغ 500 ألف جنيه.

وأضاف رفاعى، فى تصريحات لـ«المال»، أن مشاركة بنك قناة السويس تأتى فى إطار دوره تجاه المسؤولية المجتمعية، وبهدف دعم النشاط الرياضى، وتوفير التمويل اللازم له من خلال صندوق استثمارى توجه عوائده لهذا النشاط.

ويسعى الصندوق المرخص من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لجمع الأموال واستثمارها ثم إنفاق العائد على دعم نهضة الرياضة المصرية للوصول إلى تحقيق أهدافه من خلال برنامج مخطط له على كل المستويات للوصول إلى أقصى درجات التفوق الرياضى العالمي.

ويتخذ الصندوق شكل استثمار مفتوح مدته 16 عاما قابلة للتجديد، وذلك وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال المصرى ولائحته التنفيذية، تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك برأسمال مدفوع بقيمة 5 ملايين جنيه حتى يتمكن الصندوق من طرح وثائق للاكتتاب.

وقالت الدكتورة سوزان حمدى، العضو المنتدب لصندوق الرياضة المصرى، فى تصريحات لـ«المال»، إن الاكتتاب الأوّلى للصندوق بلغ 50 مليون جنيه، مشيرة إلى أن الصندوق مفتوح حاليا لعمليات الشراء والاسترداد.

وبلغت مساهمة كل من وزارة الشباب والرياضة وبنك مصر فى الصندوق 10 ملايين جنيه لكل منهما؛ بالإضافة إلى مشاركة العديد من البنوك الأخرى والمؤسسات، وهى بنوك «الأهلى المصرى» و«القاهرة» و»العربى الإفريقى» و«التجارى الدولى» و«فيصل الإسلامى» و«قطر الوطنى الأهلى» و«المصرف المتحد» و«قناة السويس» و«المصرى لتنمية الصادرات» و«الشركة العربية المصرفية الدولية»، بالإضافة إلى مجموعة «طلعت مصطفى»؛ وسيتم تلقى طلبات شراء وثائق الاستثمار من خلال فروع بنك مصر.