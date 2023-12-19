بنك قناة السويس يشارك بـ 150 مليون جنيه فى تغطية سندات توريق «أور» للتأجير التمويلى

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن بنك قناة السويس شارك بقيمة 150 مليون جنيه في تغطية سندات توريق لصالح شركة “أور” للتأجير التمويلى.

وقالت المصادر إن قيمة إجمالي الإصدار بلغت 1.790 مليار جنيه، مضيفة أن إصدار سندات التوريق كان مقابل الحقوق المالية المحالة إلى شركة “أور” للتوريق لصالح “أور” للتأجير التمويلي والتخصيم.

وأشارت إلى أن شركتى “أور” للاستشارات المالية و “الأهلي فاروس” لترويج وتغطية الاكتتاب قاما بدور المستشار المالي ومديرى الإصدار، فيما ضمن التغطية بنك قناة السويس والبنك العربي الأفريقي والأهلي فاروس، كما لعبت شركة “kpmg” دور مراقب الحسابات، ومكتب الدريني وشركاه المستشار القانوني للإصدار.

وأوضحت المصادر أن الإصدار تم على 3 شرائح، الشريحة الأولى بقيمة 318 مليون جنيه، والشريحة الثانية بقيمة 875 مليونا، والثالثة بقيمة 597 مليونا.

جدير بالذكر أن شركة “أور” للتأجير التمويلي والتخصيم هي شركة مساهمة مصرية، تأسست في عام 2018، وفقًا للقانون رقم 159 لسنة 1981، وبلغ رأسمالها المرخص والمدفوع 112 مليونا.

ويساهم في «أور للتأجير التمويلي» عدد من الشركات متعددة الأطراف، وتتخصص الشركة في تقديم خدمات التأجير التمويلي والتخصيم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الكبرى.

وتهدف الشركة إلى توفير ما تحتاج إليه السوق عبر الاستحواذ على الصفقات من كبرى الشركات في شتى القطاعات، مما يمكن الشركة من توسيع قاعدة العملاء بشكل مستقر، في ظل وجود محفظة كبيرة ومربحة، وبأقل قروض غير عاملة ممكنة، كما تسعى “أور” للتأجير التمويلي إلى تقديم منتجات تمويلية جيدة للعملاء، لتحقيق الاستفادة من أدوات التمويل المتنوعة.