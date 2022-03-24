بنك قناة السويس يشارك بـ 100 مليون جنيه في شركة «أفانز منارة للاستثمار المباشر»

شارك بنك قناة السويس والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وتحالف مصرفي واستثماري الإعلان عن إطلاق شركة الاستثمار “أفانز منارة للاستثمار المباشر”؛ كأول شركة تهدف إلى الاستثمار في الصناديق الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة FUND OF FUNDS، وذلك بالمشاركة مع بنوك القاهرة والأهلي المتحد والمصرف المتحد والتجاري وفا بنك، بالإضافة إلى مشاركة شركة مصر القابضة للتأمين ومجموعة أفانز كابيتال.

وقال حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس إن إجمالي استثمارات الشركة المستهدفة تصل إلى نحو 2 مليار جنيه وتبلغ مساهمة بنك قناة السويس في الشركة 100 مليون جنيه في الاغلاق الأول لرأس مال الشركة الذى وصل الى 905 ملايين جنيه.

وأشار إلى سعي مصرفه لتعزيز تواجده في هذا المجال من خلال استراتجية البنك التي تدعم مبادرات البنك المركزى المصرى وخطة الدولة نحو الشمول المالي، وتوجه بالشكر للبنك المركزى المصرى لرعاية المبادرات والشراكات التي تضيف للمجتمع المصري وتتماشى مع مبادئ الامم المتحدة للاستثمارات المسئولة.

وجاء هذا في إطار مبادرات البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تمثله من أهمية للاقتصاد القومي ودرورها الواضح في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، وقد حضر إطلاق شركة الاستثمار الجديدة رؤساء البنوك المشاركة ولفيف من قيادات البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي.

تعد أفانز منارة أول صندوق في مصر يستهدف الاستثمار في صناديق الاستثمار، ويعد أول تطبيق على أرض الواقع لقرار مجلس ادارة البنك المركزي الصادر في فبراير 2021 بشأن إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار في الصناديق (Fund of Funds)، والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن نسبة ال ٢٥٪؜ المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه أوضح هاني اسعد رئيس استثمار أفانز كابيتال ايجيبت أن شركة الاستثمار الجديدة تهدف إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق توفير تمويل رأس المال اللازم لتلك الشركات من خلال المساهمة في صناديق استثمار تتيح التمويل اللازم لتلك المشروعات أو عن طريق المساهمة المباشرة في تلك المشروعات، وكذا اتباع أفضل الممارسات في إدارة الصناديق في مصر سعيا لاجتذاب مستثمرين دوليين للمساهمة في تلك الصناديق بهدف دعم نشاط هذا القطاع من الشركات لما يمثله من أهمية في تحقيق النمو الاقتصادي.

تجدر الإشارة إلى أنه تم اختيار شركة ” أفانز كابيتال ايجيبت ” كمدير لشركة الاستثمار وهي شركة تابعة لإحدى المؤسسات العالمية المتخصصة في تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار “أفانز كابيتال” – والتي تباشر ادارة صناديق رأس المال المباشر ورأس المال المخاطر في عدة أسواق ناشئة في إفريقيا وأسيا وأمريكا الجنوبية كشركة تابعة لشركة أي سكويرد I-squared والتي تدير استثمارات عالمية بمبلغ 34 مليار دولار امريكي.

وقد قام بدور المستشار القانوني للمستثمرين مكتب زكي هاشم وشركاه كما قام بدور المستشار القانوني لافانز كابيتال ايجيبت مكتب وايت اند كيس.