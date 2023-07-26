بنك قناة السويس يرفع رأسماله إلى 5 مليارات جنيه ويتوافق مع متطلبات «المركزي»

أعلن في إفصاح للبورصة المصرية عن زيادة رأس ماله المصدر بمبلغ 400 مليون جنيه، ليصل بذلك إلى 5 مليارات جنيه.

بنك قناة السويس يتوافق مع متطلبات البنك المركزي

أوضح البنك في بيان له أن زيادة رأس ماله تمت من خلال توزيع أسهم مجانية باستخدام كامل رصيد الاحتياطي القانوني حتى 31 ديسمبر 2022، والبالغ قدره 175.39 مليون جنيه، بالإضافة إلى جزء من الأرباح المحتجزة عن أعوام سابقة بمبلغ قدره 224.609 مليون جنيه، وبذلك يتوافق البنك مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لعام 2020.

جدير بالذكر أن إجمالي أرباح بنك قناة السويس وصل إلى 251 مليون جنيه بنهاية شهر مارس 2023، مقارنة بـ 96 مليونا في نفس الشهر لعام 2022، محققة نسبة نمو قدرها 161%.

وأوضح البنك في بيان سابق له أن الزيادة في ترجع إلى زيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 90%، ليصل إلى 707 ملايين جنيه بنهاية مارس 2023 مقارنة بنحو 373 مليون جنيه بنهاية مارس 2022، وكذلك ارتفاع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 228%، ليصل إلى 224 مليون جنيه بنهاية مارس 2023 مقارنة بـ68 مليون جنيه بنهاية مارس 2022.