بنك قناة السويس يرصد 600 مليون جنيه لتطوير البنية الرقمية

قال حسين الرفاعى، رئيس بنك قناة السويس والعضو المنتدب، إن مصرفه يضع فى مقدمة أولوياته التحول الرقمى وتعزيز الخدمات التكنولوجية خلال الفترة المقبلة، وأشار فى تصريحات خاصة لـ «المال» إلى أن البنك خصص 600 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية التكنولوجية خلال العامين المقبلين.

وأوضح أن مصرفه قد أنتهى من تحديث مركز البيانات الأساسى بالكامل من وحدات تخزين وخوادم ونظام النسخ الاحتياطى مع نقله إلى مقر آمن طبقا للمعايير الدولية، لافتا إلى الاستعانة بكبرى الشركات العالمية فى مجالات صناعة أجهزة ووحدات وتطبيقات وحلول تكنولوجيا المعلومات لشراء وتجهيز وتشغيل متطلبات البنك.

وكان «الرفاعي» قد ذكر فى تصريحات سابقة لجريدة «المال»، إن مصرفه يمتلك 90 ماكينة بالفروع الجديدة ومراكز التسوق ومحطات تزويد الوقود والمناطق الصناعية وغيرها، مشيرًا إلى أن البنك يستهدف الوصول بالشبكة إلى 130 بنهاية العام الجارى، وأن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة قد بلغت 1.6 مليار جنيه نهاية نوفمبر الماضى.

وأضاف أن المحفظة الائتمانية بالبنك ارتفعت %11 عن العام الماضى، لتصل إلى 17.3 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضى، ومن المخطط أن تسجل 17.6 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.

وأشار إلى أن إجمالى حقوق الملكية بالبنك ارتفعت إلى 3.6 مليار جنيه، نهاية الربع الثالث من العام الجارى، مقارنة بمليارى جنيه فى الفترة نفسها من عام 2016.

وأكد أن مبادرات البنك المركزى المصرى التى أطلقها فى الأعوام الماضية ساهمت فى تعزيز المحفظة الائتمانية بالبنك، وعلى رأسها قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ونشاط التمويل العقارى.