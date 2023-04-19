بنك قناة السويس يدعم علاج حالات مرضية بمستشفى 57357

دعم بنك قناة السويس، مستشفى «سرطان الأطفال 57357»، بغرض المساهمة في علاج عدد من الحالات المرضية.

وأوضح البنك في بيان له، أن الدعم يشمل المساعدة في تكلفة علاج بعض الحالات بالغرف العلاجية ووحدة العلاج اليومي، بما في ذلك العلاج الكيميائي والإشعاعي، بالإضافة إلى ما يحتاجه المرضى من التحاليل والأشعة والأدوية والمستلزمات الطبية المناسبة.

يأتي الدعم الجديد في إطار المسئولية المجتمعية لبنك قناة السويس، وحرصه على المشاركة بدور فعال في تكافل المجتمع ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومنهم الأطفال مرضى السرطان، خاصة في شهر رمضان الكريم.

يذكر أن بنك قناة السويس ومستشفى «سرطان الأطفال 57357» تربطهما علاقة استراتيجية وطيدة، ويُعد بنك قناة السويس من أوائل الداعمين منذ افتتاح المستشفى، حيث قام البنك بتجهيز غرفة طبية كاملة باسمه داخل المستشفى عام 2009 بالإضافة إلى تبرع البنك رمضان الماضى بغرفة أجهزة وهي الغرفة التي تحتوي على المعدات الخاصة بالتحكم بجهاز السايبر نايف والتى تمكن الجهاز من أداء عملة بشكل جيد وهو جهاز يستخدم لإجراء الجراحات الإشعاعية وخاصة أورام المخ للمساهمة في توفير أفضل رعاية وعلاج من أجل شفاء أطفال مرضى السرطان.

ويقدم بنك قناة السويس طرقًا عديدة للتبرع لصالح مستشفى 57357، ومن ضمن هذه الطرق، التبرع من خلال المحفظة الإلكترونية واختيار التبرع لصالح المستشفى، أو من خلال خدمة الإنترنت البنكي.

ويضع بنك قناة السويس المسئولية المجتمعية على رأس أولوياته، كما يسعى بشكل مستمر لتبني برامج فعالة لخدمة المجتمع، أخذاً في الاعتبار الاحتياجات الأساسية التي تواجه المجتمع في 6 مجالات مختلفة، مثل الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي ودعم ذوي الهمم ودعم الشباب وريادة الأعمال وتوفير حياة كريمة وبيئة معيشية جيدة، وكذلك مساندة الفئات الأكثر احتياجًا، والحفاظ على البيئة، وبالتالي رفع القدرات البشرية للمجتمع.