بورصة وشركات

بنك قناة السويس يدرس مفاوضات الهيئة والتخارج من استثمارات

رجب عزالدينقال بنك قناة السويس، إن مفاوضته مع هيئة قناة السويس للعمل مستشارًا ماليًا محل دراسة من جانب مجلس الإدارة، والتخارج من بعض الاستثمارات.جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة، بخصوص بعض الأخبار المنشورة تحت عنوان "مفاوضات للدخول فى شراكة مع هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للعمل
29 أكتوبر، 2017 29 أكتوبر، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

رجب عزالدين

قال بنك قناة السويس، إن مفاوضته مع هيئة قناة السويس للعمل مستشارًا ماليًا محل دراسة من جانب مجلس الإدارة، والتخارج من بعض الاستثمارات.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة، بخصوص بعض الأخبار المنشورة تحت عنوان “مفاوضات للدخول فى شراكة مع هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للعمل كمستشار مالى “.

وقال البنك، إنه يقوم بصفة دورية بدراسة التخارج للاستثمارات التى لا تدر عائدا، علما أن استثمارات البنك تتمثل فى مساهمات غير رئيسية.

وتبلغ قيمة المساهمات المباشرة للبنك 3 مليارات جنيه، موزعة على  50 شركة، ويعتزم البنك زيادة شبكة الفروع من 36 إلى 50 فرعًا، نهاية 2018.

وحقق البنك صافى ربح قدره 206.7 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل “صفر” أرباح بالنصف المقارن من العام الماضي.

ويبلغ رأسمال البنك 2 مليار جنيه، موزعاً على 200 مليون سهم، بواقع 10 جنيهات للسهم.

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً