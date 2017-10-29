بنك قناة السويس يدرس مفاوضات الهيئة والتخارج من استثمارات

رجب عزالدينقال بنك قناة السويس، إن مفاوضته مع هيئة قناة السويس للعمل مستشارًا ماليًا محل دراسة من جانب مجلس الإدارة، والتخارج من بعض الاستثمارات.جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة، بخصوص بعض الأخبار المنشورة تحت عنوان "مفاوضات للدخول فى شراكة مع هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للعمل

رجب عزالدين

قال بنك قناة السويس، إن مفاوضته مع هيئة قناة السويس للعمل مستشارًا ماليًا محل دراسة من جانب مجلس الإدارة، والتخارج من بعض الاستثمارات.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة، بخصوص بعض الأخبار المنشورة تحت عنوان “مفاوضات للدخول فى شراكة مع هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للعمل كمستشار مالى “.

وقال البنك، إنه يقوم بصفة دورية بدراسة التخارج للاستثمارات التى لا تدر عائدا، علما أن استثمارات البنك تتمثل فى مساهمات غير رئيسية.

وتبلغ قيمة المساهمات المباشرة للبنك 3 مليارات جنيه، موزعة على 50 شركة، ويعتزم البنك زيادة شبكة الفروع من 36 إلى 50 فرعًا، نهاية 2018.

وحقق البنك صافى ربح قدره 206.7 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل “صفر” أرباح بالنصف المقارن من العام الماضي.

ويبلغ رأسمال البنك 2 مليار جنيه، موزعاً على 200 مليون سهم، بواقع 10 جنيهات للسهم.