بنك قناة السويس يخصص 100 مليون جنيه لدعم الأمن السيبرانى

قال خالد الليثى، مدير عام تكنولوجيا المعلومات ببنك قناة السويس، إن مصرفه قد خصص %20 من إجمالى الاستثمارات الموجهة لتطوير بنيته التكنولوجية للأمن السيبرانى، بما يعادل 100 مليون جنيه.

وأضاف «الليثى» فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن تكلفة تطوير البنية التكنولوجية فى البنك بلغت 500 مليون جنيه خلال 5 سنوات، مضيفًا أن «قناة السويس» يقدم نفسه كمصرف تكنولوجى للعملاء.

وكشف أن «قناة السويس» يوازن بين محافظات الجمهورية لنشر فروعه التكنولوجية، مشيرًا إلى أن «العاصمة الإدارية» هى الأولوية، ثم الغردقة، وذلك بالتوازى مع تطوير أخرى جديدة.

وكان حسين الرفاعي، رئيس بنك قناة السويس، أشار –خلال كلمته فى مؤتمر «الناس والبنوك» أمس- إلى أن المصرف يمتلك فرعين رقميين، مستهدفًا الوصول إلى 5 بنهاية العام المقبل.

ولفت «الليثى» إلى أن التحدى الذى يواجه البنوك هو تدريب العاملين لمواكبة عملية التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن هناك أزمة عالمية فى توافر العمالة الماهرة للتكنولوجيا والأمن السيبرانى.

يذكر أن بنك قناة السويس نجح فى زيادة المعاملات المصرفية عبر الإنترنت من 253 مليون جنيه خلال 2020، إلى 524 مليونًا فى 2022.