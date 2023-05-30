بنك قناة السويس يحقق 161% نمواً في صافي الأرباح بنهاية مارس 2023

قال حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن إجمالي أرباح مصرفه وصل إلى 251 مليون جنيه بنهاية شهر مارس 2023، مقارنة بـ 96 مليونا فى نفس الشهر 2022، محققة نسبة نمو قدرها 161%.

وأضاف “رفاعي” في بيان، أن الزيادة في

المركز المالي لبنك قناة السويس

ترجع إلى زيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 90%، ليصل إلى 707 ملايين جنيه بنهاية مارس 2023 مقارنة بنحو 373 مليون جنيه بنهاية مارس 2022، وكذلك ارتفاع صافى الدخل من الاتعاب والعمولات بنسبة 228%، ليصل إلى 224 مليون جنيه بنهاية مارس 2023 مقارنة بـ68 مليون جنيه بنهاية مارس 2022.

وارتفع

بنك قناة السويس

بنسبة نمو 18% ليصل إلى 87.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2023 مقارنة بنحو 74.7 مليار بنهاية عام 2022، مدعوماً بزيادة الودائع بنسبة 15% لتصل إلى 75.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2023 مقارنة بحوالي 65.8 مليار جنيه بنهاية العام السابق.

وأعلن حسين الرفاعي أن البنك نجح في زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 12%، لتصل إلى 33.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، مقارنة بـ29.6 مليار جنيه بنهاية عام2022، حيث ارتفع إجمالي محفظة قروض الشركات بنسبة 14% لتصل إلى 33.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، مقارنة بنحو 29.4 مليار جنيه في ديسمبر 2022.

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إن النمو في محفظة القروض جاء نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة، والمقاولات، والخدمات المالية، والقطاع العقاري، والسياحي، مما أدى إلى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.