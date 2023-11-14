بنك قناة السويس يحقق 1.36 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية سبتمبر 2023

ارتفع صافي أرباح بنك قناة السويس إلى نحو 1.36 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 735 مليون جنية مصري بنهاية سبتمبر 2022 محققاً نسبة نمو قدرها 85%، مدعوما بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 74% ليصل إلى 2.3 مليار جنية مصري بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة ب 1.3 مليار جنية مصري خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأشار حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إلى ارتفاع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 157% ليصل إلى 515 مليون جنية مصري بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة ب 200 مليون جنية مصري بنهاية سبتمبر 2022.

المركز المالي لبنك قناة السويس

فيما ارتفع إجمالي المركز المالي للبنك، بحسب بيان صادر عنه، بنسبة نمو 23.5% ليصل إلى 92 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 74.7 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022 مدعوماً بزيادة الودائع بنسبة 14% لتصل إلى 75.1 مليار جنية مصري بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة ب 65.8 مليار جنية مصري بنهاية العام السابق.

ونجح البنك في زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 11.4% لتصل إلى 33.0 مليار جنية مصري بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة 29.6 مليار جنية مصري بنهاية عام 2022.

في حين ارتفع إجمالي قروض الشركات ليصل الى 32.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 29.4 مليار جنيه بنهاية عام 2022 وبمعدل نمو قدره 12%، كما ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية لتصل الى 3.6 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 2.8 مليار جنيه بنهاية عام 2022 وبمعدل نمو قدره 30%.

وفي السياق ذاته، ارتفع إجمالي محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتتخطى النسبة المستهدفة من البنك المركزي المصري وهي 25%، وقد جاء النمو في محفظة القروض نتيجة التنوع في التمويل لكافة القطاعات ليواصل البنك جهوده في دعم الاقتصاد الوطني.

ووصل عدد فروع البنك إلى 50 فرع موزعة على محافظات الجمهورية لخدمة قاعدة عملاءه التي تزداد بقوة.

وعلى صعيد اخر قد حصل بنك قناة السويس على عدة جوائز مرموقة منها جائزة من مجلة “International Business Magazine” لأسرع البنوك نموا في مصر لعام 2023 وجائزتان من مجلة “World Business Outlook” جائزة لأفضل بنك اداءً في مصر لعام 2023 وجائزة لأفضل رئيس تنفيذي في مصر لعام 2023.

كما انضم بنك قناة السويس إلى قائمة “فورتشن 500 العربية” لعام 2023 لأول مرة، والتي تشمل أكبر 500 شركة في المنطقة العربية من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بعد تحقيقه لنتائج أعمال مالية قوية خلال عام 2022.