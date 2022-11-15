بنك قناة السويس يحقق صافي أرباح 735 مليون جنيه في الربع الثالث

قفزت صافى أرباح بنك قناة السويس إلى 735 مليون جنيه مصري بنهاية سبتمبر2022 مقارنة بقيمة 377 مليون جنية مصري في سبتمبر2021 بنسبة نمو قدرها 95%، مدعومًا بزياده صافى الدخل من العائد بنسبة 17%.

ووصلت زيادة صافى إيرادات الأتعاب والعمولات إلى 200 مليون جنية مصري بنهاية سبتمبر2022 مقارنة ب 142 مليون جنية مصري بنهاية سبتمبر2021، بنسبة نمو تقدر بـ 41%.

وارتفع إجمالي المركز المالي للبنك ليصل إلى 67 مليار جنية مصري مقارنة ب 57 مليار جنية مصري بنهاية ديسمبر 2021 بنسبة نمو تصل إلى 16% مدعومًا بارتفاع ودائع العملاء بنسبة 14% لتصل إلى 58 مليار جنية مصري بنهاية سبتمبر2022 مقارنة 51 مليار جنية مصري بنهاية ديسمبر 2021.

محفظة القروض في بنك قناة السويس

ونجح بنك قناة السويس في زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 21% لتصل إلى 28 مليار جنية مصري في سبتمبر2022 مقارنة ب 23 مليار جنية مصري في ديسمبر 2021.

كما سجلت محفظة القروض الشخصية نمو 46% لتصل إلى 2.6 مليار جنية مصري بنهاية سبتمبر2022 مقارنة ب 1.8 مليار جنية مصري بنهاية ديسمبر 2021.

وارتفعت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 27% لتصل إلى 1.9 مليار مليار جنية مصري بنهاية سبتمبر2022 مقارنة ب 1.5 مليار جنية مصري بنهاية ديسمبر 2021.