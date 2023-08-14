بنك قناة السويس يحقق صافي أرباح 628 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023

صرح حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن ارتفعت إلى 628 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقارنة بنحو 268 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022، محققًا نسبة نمو قدرها 134%، مدعومًا بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 79%، ليصل إلى 482 1 مليون جنية بنهاية يونيو 2023، مقارنة بنحو 826 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022، وكذلك ارتفاع صافي الدخل من الاتعاب والعمولات بنسبة 173%، ليصل إلى 391 مليون جنية بنهاية يونيو 2023، مقارنة بحوالي 143 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022.

المركز المالي لبنك قناة السويس

وارتفع إجمالي بنسبة نمو 17% ليصل إلى87.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقارنة بنحو 74.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مدعومًا بزيادة الودائع بنسبة 11% لتصل إلى 72.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقارنة بحوالي 65.8 مليار جنيه بنهاية العام السابق.

محفظة القروض والتسهيلات

وأعلن رفاعي عن نجاح البنك في زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 7%، لتصل إلى 31.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقارنة بنحو 29.6 مليار جنيه بنهاية عام 2022، حيث ارتفع إجمالي محفظة القروض الشركات بنسبة 9% لتصل الي 32.0 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقارنة بنحو 29.4 مليار جنيه في ديسمبر 2022.

وجاء النمو في محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقاري والسياحي مما أدى إلى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.

وصرح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بارتفاع إجمالي محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بنسبة 19%، لتصل إلى 3.3 مليار جنيه مصري يونيو 2023، مقارنة بحوالي 2.8 مليار جنيه بنهاية عام 2022, بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتصل إلى 6.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.