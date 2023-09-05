بنك قناة السويس يجهّز 10% من فروعه و25% من ماكينات الـATM لاستقبال ذوي الهمم

جهّز بنك قناة السويس 10% من فروعه القائمة وإجراء تعديلات إنشائية فعالة عليها وتوفير ممرات وإشارات وتجهيزات خاصة لضمان التيسير على العملاء من ذوي الهمم عند تعاملهم مع البنوك، كما تم مراعاة تطبيق الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني بما يلائم احتياجات ذوي الهمم منها توفير منحدرات، تصميم الطرقات والممرات، وجود علامات استرشاديه، تجهيز دورات المياه وغيرها من إلاجراءات التي سيتم مراعاتها عند إنشاء الفروع الجديدة المزمع افتتاحها، وذلك في جميع محافظات الجمهورية.

وقام البنك بتجهيز وتعديل أكثر من 25% من ماكينات الصراف الآلي الخاصة به لتصبح مجهزة بإضاءة ملائمة وإرشادات واضحة للتيسير على ذوي الهمم في استخدام ماكينات الصراف الآلي لإتمام معاملاتهم المالية اليومية.

وحقق البنك طفرة غير مسبوقة في التيسير على ذوي الهمم لتمكينهم من الحصول على المنتجات والخدمات المالية في إطار الالتزام بتعليمات البنك المركزي، التي شملت تهيئة البنية التحتية، وتوفير الحلول التكنولوجية والرقمية، وإعداد الكوادر البشرية، وتعديل الإجراءات الداخلية لخدمة هذه الفئة وحفاظًا على سرية التعاملات المالية لذوي الهمم.

جهود الشمول المالي

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتيسير الخدمات المقدمة لذوي الهمم في مختلف المجالات وفي مقدمتها تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية، وفي إطار الاهتمام الذي يوليه البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي، وتضمين جميع فئات المجتمع بالقطاع المصرفي، ووفقًا للتعليمات الصادرة من البنك المركزي في سبتمبر 2021، الخاصة بتيسير حصول ذوي الإعاقة على الخدمات والمنتجات المصرفية، في إطار تحقيق أهداف الشمول المالي لخدمة كافة شرائح المجتمع، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر2030.

وتأكيدًا على منح بنك قناة السويس عملاؤه من ذوي الهمم كامل الاهتمام فقد قام البنك بإعطاء الأولوية من لذوي الهمم في قائمة الانتظار داخل الفروع على أن يكون العميل من ذوي الهمم له الأسبقية عن أي عميل أخر في الحصول على دوره داخل الفرع للحصول على خدماته المالية في أسرع وقت ممكن دون أن يتكبد العميل أي عناء أو مشقة في حاله توجهه الي أيا من فروعنا داخل الجمهورية.

إعداد الكوادر المصرفية

وحرص على إعداد وتدريب كوادر مصرفية متخصصة تشمل أكثر من 100 موظف من موظفي خدمة العملاء بالفروع على لغة الإشارة، وقراءة الشروط والأحكام الخاصة بالمنتجات والخدمات المصرفية للعملاء من ذوي الهمم لتسهيل تقديم الخدمات المصرفية لهم وتعريفهم بها، بالإضافة الي إعداد البنك لكتاب مطبوع بطريقة برايل يحتوي علي كافة الشروط والأحكام الخاصة بمنتجات التجزئة المصرفية، كما تم إعداد فيديو ليكون ناطقا ومترجما بلغة الإشارة لعرض شروط وأحكام المنتجات المصرفية عبر الشاشات في كل الفروع وعلى الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة ببنك قناة السويس.

وحدّث البنك الإجراءات والنظم لقبول الأختام والبصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات الداخلية بالبنك وتمثل هذه التيسيرات نجاحًا غير مسبوقا في إتاحة الخدمات المصرفية لذوي الهمم داخل بنك قناة السويس بصفة خاصة وبالقطاع المصرفي بصفة عامة، وذلك في إطار جهود قطاع التجزئة المصرفية وتحديدا إدارة الشمول المالي والتحول الرقمي المستمرة لتعزيز الشمول المالي بالبنك وخدمة كافة فئات المجتمع بعدالة وشفافية.