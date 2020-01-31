بنك قناة السويس يتعاون مع Money Gram في خدمات تحويل الأموال

من خلال تلك الشراكة سيتمكن عملاء Money Gram فى جميع أنحاء العالم من إرسال الأموال مباشرة إلى الحسابات المصرفية للأصدقاء وأفراد الأسرة في مصر

أعلن بنك قناة السويس عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة “Money Gram ” الدولية، لعمليات الدفع عبر P2P وتحويلات الأموال .

ومن خلال تلك الشراكة سيتمكن عملاء Money Gram فى جميع أنحاء العالم من إرسال الأموال مباشرة إلى الحسابات المصرفية للأصدقاء وأفراد الأسرة في مصر، وسيتمكن بنك قناة السويس من الاتصال بمنصة Money Gram المبتكرة لتقديم خدمات إيداع الحسابات الجديدة لجميع العملاء بشكل سهل وبسيط و سريع.

وقال محمود شهاب الدين، رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك قناة السويس، إن الشراكة مع Money Gram الدولية سيعود بالفائدة المتبادلة على كلتا المؤسستين، لاسيما وأن بنك قناة السويس يسعى إلى زيادة حصته من التحويلات المصرية من وإلى الخارج.

لإرسال الأموال مباشرة إلى الحسابات المصرفية

وأضاف أنه تم توقيع اتفاقية شراكة بين بنك قناة السويس وشركة Money Gram لتقديم كافة خدمات أرسال الأموال مباشرة إلى الحسابات المصرفية لجميع العملاء بشكل بسيط وسهل وسريع.

كما ستساعد هذه الشراكة في توفير قدر أكبر من التضمين المالي وإعطاء العملاء موارد إضافية للوصول بسهولة ويسر الى الأموال أينما وحيثما احتاجوا اليها.

وتقدم Money Gram خدمات تحويل الأموال من خلال مجموعة واسعة من الحلول الشاملة للأجهزة، بما في ذلك تطبيق الهواتف الذكية، وإيداع بطاقات الخصم، وقدرات المحفظة الرقمية.

وذلك من خلال شبكة توزيع فعلية ورقمية في أكثر من 200 دولة ومنطقة وتمكين أكثر من 65 دولة رقمياً.

كما تعمل على تزويد المصريين الذين يعيشون في الخارج بطريقة سريعة ومريحة لإرسال الأموال إلى الوطن لعائلاتهم وأحبائهم.

كما تعمل المنصة المبتكرة لــ Money Gram على الاستفادة من شبكة التوزيع الخاصة بها، ومحرك التسوية المالية العالمي ، والبنية التحتية المستندة إلى مجموعة النظراء مع واجهات برمجة التطبيقات المدمجة ، وبرامج الامتثال الذي لا مثيل لها لتمكين عمليات النقل السلس في جميع أنحاء العالم.

تحتل مصر المرتبة الخامسة في التحويلات العالمية

ووفقًا لتقارير للبنك الدولي، تحتل مصر المرتبة الخامسة في التحويلات العالمية، حيث ارتفع إجمالي المبلغ المستلم بنسبة 17 بالمائة في عام 2018 بواقع 29 مليار دولار.

وشكلت التحويلات أيضًا 11.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لمصر في عام 2018 وتمثل ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي بعد الصادرات.

من الجدير بالذكر أن بنك قناة السويس تأسس كبنك تجاري عام 1978، طبقاً للقانون رقم 43 لعام 1974 وتعديلاته، ويقدم البنك خدماته ومنتجاته المالية لعملائه من الأفراد والمؤسسات على ثلاثة محاور رئيسية.

والمحاور هي الخدمات المصرفية للمؤسسات، والخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الإسلامية لكل من المؤسسات والأفراد وذلك من خلال انتشاره الجغرافي المتمثل في عدد 47 فرعاً و 77 ماكينة صراف الى بجمهورية مصر العربية ، وشبكة واسعة من المراسلين تغطي كافة أنحاء العالم.

ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع لبنك قناة السويس 2 مليار جنيه مصري ، موزعاً على مجموعة من المؤسسات المالية الكبرى (المصرف العربي الدولي والمصرف الليبي الخارجي) وكذلك صندوق العاملين بهيئة قناة السويس وصندوق العاملين بشركة المقاولون العرب، بخلاف مساهمات الأفراد والمؤسسات الأخرى ، علماً بأن أسهم رأس مال البنك مدرجه ببورصة الأوراق المالية المصرية.

