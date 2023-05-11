بنك قناة السويس ضمن الأسرع نمواً بقائمة «فاينانشال تايمز» خلال 2023

كشفت صحيفة فاينانشال تايمز عن قائمة أسرع الشركات نمواً في أفريقيا لعام 2023، والتي ضمت 9 شركات مصرية من بينها بنك قناة السويس.

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أسرع الشركات نمواً في أفريقيا لعام 2023

ضمن القائمة التي ضمت 100 كيان، بعد تحقيقه نموًا تجاوز 180.3% في الإيرادات التي ارتفعت من 65.5 مليون دولار في 2018، إلى 208.2 مليون دولار في 2021.

وتسلط تلك القائمة التي أعدتها الصحيفة بالشراكة مع Statista الألمانية المتخصصة في بيانات السوق، الضوء على الشركات الأفريقية التي شهدت أعلى معدل نمو سنوي مُركب في الإيرادات بين عامي 2018 و2021، مما يعبر عن ’’ديناميكية الشركات‘‘ أثناء ذروة جائحة كورونا.

وبحسب المجلة، يُظهر التصنيف، وهو الآن في عامه الثاني، أن الشركات في قطاعات التكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والسلع والزراعة تمكنت من تنمية أعمالها بينما أغلقت معظم دول العالم أبوابها.