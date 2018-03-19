بنك قناة السويس: تحقيق صافى أرباح 356 مليون جنيه

معدل نمو %70 عن العام الماضى أظهرت القوائم المالية لبنك قناة السويس تحقيق صافى أرباح فى 31 ديسمبر 2017 بمعدل نمو %70 مقارنة بالعام الماضى. كما أرتفع صافى العائد ليصل الى 1.01 مليار جنيه بنسبة نمو %25.2 مقارنة بالعام الماضى…

معدل نمو %70 عن العام الماضى

أظهرت القوائم المالية لبنك قناة السويس تحقيق صافى أرباح فى 31 ديسمبر 2017 بمعدل نمو %70 مقارنة بالعام الماضى.

كما أرتفع صافى العائد ليصل الى 1.01 مليار جنيه بنسبة نمو %25.2 مقارنة بالعام الماضى فى حين ارتفع صافى ايرادات النشاط ليصل الى 1.3 مليار جنيه بنسبة نمو %26.2 مقارنة بالعام الماضى.

كما اظهرت القوائم المالية نمو إجمالى الميزانية ليصل الى 40 مليار جنيه بنسبة نمو 27 % وبزيادة قدرها 8.6 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضى فى حين سجلت ودائع العملاء فى نهاية ديسمبر2017 نحو 31.3 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها %30 مقارنة بالعام الماضى كما أرتفع صافى القروض والتسهيلات ليصبح 10.2 مليار جنيه مقابل 8.6 مليار جنيه بزيادة قدرها %18.6 مقارنة بالعام الماضى فى الوقت ذاته إنخفضت القروض غير المنتظمه لتصل 38.10 % مقابل 52.43 % فى العام الماضى وبما يظهر التحسن فى جودة محفظة القروض والتسهيلات كما ارتفع العائد على حقوق الملكيه ليسجل نسبة %16 بزيادة قدرها %46 عن نهاية العام الماضى.

وفى نفس الوقت قام البنك بإضافة قطاع التجزئة المصرفية للعمل عل تنوع منتجاته بالإضافة إلى قطاع تمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه وذلك تمشياً مع مساعى الدولة لدعم هذا القطاع.

ويجدر الإشارة الى انه لولا تكاتف جميع العاملين بالبنك ومجلس الإدارة لما تحققت نسب النمو المشار إليها.