بنك قطر يفتح باب التدريب الصيفي لطلبة الجامعات

واشترط البنك أن يكون الطالب مقيدا بالجامعات أو الأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وأن يكون طالبا بالفرقة الثانية أوالثالثة أوالرابعة بإحدى كليات أو اقسام التجارة أو إدارة الاعمال وإدارة البنوك وإدارة الموارد البشرية وإقتصاد وعلوم سياسية وعلوم حاسب وهندسة حاسبات وحقوق.