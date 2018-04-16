بنك قطر يفتح باب التدريب الصيفي لطلبة الجامعات

سهير محمد:
فتح بنك قطر الوطنى باب التدريب لطلبة الجامعات فى تخصصات مختلفة خلال الإجازة الصيفية.
واشترط البنك أن يكون الطالب مقيدا بالجامعات أو الأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وأن يكون طالبا بالفرقة الثانية أوالثالثة أوالرابعة بإحدى كليات أو اقسام التجارة أو إدارة الاعمال وإدارة البنوك وإدارة الموارد البشرية وإقتصاد وعلوم سياسية وعلوم حاسب وهندسة حاسبات وحقوق.
كما اشترط ألا يكون للمتدرب أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة ولابد أن تكون التقديرات السنوية لا تقل عن جيد.
ومن المتوقع بدء مرحلة التسجيل والتقديم طلبات الالتحاق على التدريب خلال شهر مايو.