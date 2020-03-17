بنك قطر الوطني الأهلي يخفض الفائدة على الشهادات 3%

قررت لجنة الأصول والخصوم ببنك قطر الوطني الأهلي خفض الفائدة على شهادات الادخار ثابتة العائد آجال 3 و5 و7 سنوات بواقع 3%، بعد قرار البنك المركزي الاستثنائي خفض الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية، أمس.

وذكر مسئول خدمة العملاء، لـ”المال”، أن البنك قرر خفض الفائدة على الشهادة الثلاثية ثابتة العائد لينخفض العائد الشهري إلى 8% مقابل 11%، و8.1% للعائد ربع السنوي، مقابل 11.1%، و8.25% للعائد نصف السنوي مقابل 11.25%.

كما قرر البنك خفض الفائدة على الشهادة الخماسية ثابتة العائد ليصبح 6.5% للعائد الشهري، و6.75% للعائد ربع السنوي ونصف السنوي، مقابل 9.5% و9.75%.

بينما انخفض العائد على الشهادة أجل 7 سنوات ثابتة العائد ليصبح 4.25%، مقابل 7.25% للعائد الشهري.

وبشأن العائد على حسابات التوفير قال مسئول خدمة العملاء إنه لم يتم البتُّ فيها حتى الآن، حيث يتراوح العائد بين 5.25% و7% حسب قيمة الإيداعات.

يأتي ذلك بينما قرر أكبر بنكين حكوميين الأهلي ومصر تثبيت الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت عند مستوى 12% مساندة للمدخرين من القطاع العائلي.

السياسات النقدية تخفض الفائدة

فى إجراء طارئ لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، قررت لجنة السياسات النقدية، فى اجتماعها الاستثنائى، أمس، خفض أسعار الفائدة بواقع 3 نقاط مئوية دفعة واحدة ليصبح عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 9.25% و10.25% و9.75% على التوالى.

وقالت اللجنة، التى انعقدت قبل موعدها المقرر بنحو 15 يومًا، إن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى منذ انطلاق برنامج الإصلاح، وما اعتاده البنك المركزى من اتخاذ خطوات استباقية فى الظروف الاستثنائية.

وعلّق طارق عامر، محافظ البنك المركزي، على هامش اجتماع المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء أمس، قائلًا إن الأوضاع النقدية القوية للاقتصاد المصرى أسهمت فى اتخاذ قرار بإجراء خفض تاريخى لأسعار الفائدة الأساسية بالجنيه؛ بهدف دعم الحكومة والشركات المحلية، فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأكد عامر أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم الاقتصاد، استنادًا إلى الأوضاع النقدية القوية، مضيفًا أن الخفض التاريخى لأسعار الفائدة يوفر دعمًا قويًّا للشركات، ويتيح عشرات المليارات من أموال البنوك للقطاع الخاص لتخفيف الأعباء.

وتابع محافظ البنك المركزي: «القرار تستفيد منه وزارة المالية أيضًا بشكل كبير، هناك ديون محلية تتجاوز 4 تريليونات جنيه، وخفض الفائدة عليها يوفر مبالغ كبيرة، سيتم توجيهها لقطاعات أخرى تخدم المواطنين».