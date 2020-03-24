بنك قطر الوطني الأهلي يؤجل قروض العملاء 6 أشهر

أعلن بنك قطر الوطني الأهلي تأجيل استحقاق أقساط قروض التجزئة المصرفية لمدة 6 أشهر، تنفيذا لمبادرة البنك المركزى لتأجيل الأقساط.

وقال البنك ” سيتم تأجيل سداد الأقساط بدون إحتساب أي عوائد أو عمولات تأخير على التأجيل، وسيتم فقط احتساب سعر الفائدة المطبق”.

وأصدر البنك المركزي تعليمات جديدة أول أيام الأسبوع الحالي، بشأن تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر.

وأوضح البنك المركزي في بيان له، أن الاستحقاقات الائتمانية هي جميع المبالغ المستحقة الدفع لكل التسهيلات الائتمانية سواء قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية، إضافة إلى العوائد، بحيث يتم ترحيل كل الاستحقاقات وجداول السداد تلقائياً بداية من تاريخ صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر، وإخطار العملاء بأي وسيلة من وسائل الاتصال المتاحة.

وأكد أن التعليمات تسري على كل العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين من الأفراد والمؤسسات، شاملة شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم والشركات المتوسطة والصغيرة، وتشمل استحقاقات التسهيلات الممنوحة بكل أنواع الضمانات، وكذلك عملاء المبادرات الصادرة عن البنك المركزي.

وأشار «المركزي» إلى أن تسهيلات الأفراد تشمل : القروض الاستهلاكية وهي القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية وقروض السيارات للاستخدام الشخصي، إضافة إلى القروض العقارية للإسكان الشخصي.