بنك فيلادلفيا الفيدرالي يتوقع إبطاء وتيرة رفع الفائدة الأمريكية

يتوقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر، إبطاء البنك المركزي الأميركي وتيرة رفع الفائدة الأمريكية في الأشهر المقبلة، بعد شهور من تشديد السياسة النقدية في البلاد، يحسب وكالة بلومبرج.

قال هاركر، يوم الخميس، في نص ملاحظاته إلى فرع فيلادلفيا، التابع لجمعية إدارة المخاطر: “في الأشهر المقبلة، في ضوء التشديد التراكمي الذي حققناه، أتوقع أن نبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة، مع اقترابنا من موقف مقيد بما فيه الكفاية، لكنني أريد أن أكون واضحًا، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس سيظل مهمًّا”.

لم يُشر هاركر، في ملاحظاته المُعَدّة مسبقًا، إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلك الحديث.

جدير بالذكر أن البيانات الصادرة في وقت سابق يوم الخميس أظهرت ارتفاع الأسعار بنسبة 7.7%، للعام المنتهي في أكتوبر، مقابل 8.2% لشهر سبتمبر.

إبطاء وتيرة رفع الفائدة الأمريكية

وتباطأت زيادات الأسعار، مع استثناء الغذاء والطاقة، إلى 6.3% مقابل 6.6%.

يرفع مسئولو الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض بقوة؛ في محاولة لكبح التضخم الذي يقترب من أعلى مستوياته في 40 عامًا.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي الأسبوع الماضي، ليصل هدف سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 3.75% إلى 4%.

قال هاركر، الذي رفض التصويت للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لتحديد الأسعار، هذا العام، إنه منذ عام 1983 رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الفائدة 88 مرة، وكان 75 مرة من تلك الزيادات أقل من 50 نقطة أساس.

اجتماع منتصف ديسمبر

صرّح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، للصحفيين بعد اجتماع الفيدرالي الأخير، بأن أسعار الفائدة قد ترتفع أكثر مما توقَّعه المسئولون في السابق، لكنه ألمح إلى أن صُناع السياسة قد يستخدمون تحركات أصغر للوصول إلى هناك.

يميل المستثمرون نحو تراجع الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في الاجتماع المقبل للمسئولين، في منتصف ديسمبر

لم يقدّم هاركر تقديرًا للمعدل الذي قد يكون مقيدًا، فعندما يصل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى هذا المستوى، فإنهم سيبقونه ثابتًا “لفترة من الوقت”، ويمكنهم التشديد أكثر إذا لزم الأمر.

قال هاركر: “لكن يجب أن ندَع النظام يعمل بنفسه”.

وأضاف: “ونحن بحاجة أيضًا إلى إدراك أن هذا سيستغرق وقتًا، فمن المعروف أن التضخم يرتفع سريعًا ثم ينخفض ببطء”.

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا لا يتوقع حدوث ركود، موضحًا أن النمو يجب أن يتباطأ إلى 1.5% العام المقبل.

قال إن معدل البطالة سيرتفع على الأرجح إلى 4.5% العام المقبل ثم ينخفض إلى 4% في عام 2024 مع تراجع التضخم إلى 2.5%