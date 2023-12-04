بنك فيصل: 12.608 مليار جنيه حجم محفظ التجزئة المصرفية بنهاية سبتمبر

سجلت محفظة التجزئة في 12.608 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام 2023، مقابل 12.398 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

قوائم أعمال بنك فيصل الإسلامي



واستحوذت محفظة تمويلاته بقطاع السيارات لتسجل 481.611 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 456.903 بنهاية ديسمبر 2022 ، وضخ في شراء السلع المعمرة بقيمة 879.2 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 600.325 مليون جنيه.

وحقق بنك فيصل الإسلامي نموا في صافي الأرباح بنسبة 48.6%، لتسجل 3.78 مليار جنيه خلال 9 أشهر، مقابل 2.54 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.