بنك فيصل يوزع عوائد للعملاء بقيمة 3.57 مليار جنيه خلال 2017

سيد بدرارتفعت قيمة العائد الموزع لعملاء بنك فيصل الإسلامي أصحاب شهادات الادخار وحسابات الاستثمار والمدخرات بالعملات الأجنبية بنسبة 60% خلال العام الماضي مقابل 2016.ووفقًا لمنشور حصلت عليه "المال" فقد بلغ إجمالي العائد الذي تم توزيعه على العملاء خلال العام الماضي نحو 3.573 مليار جنيه خلال ا

سيد بدر



ارتفعت قيمة العائد الموزع لعملاء بنك فيصل الإسلامي أصحاب شهادات الادخار وحسابات الاستثمار والمدخرات بالعملات الأجنبية بنسبة 60% خلال العام الماضي مقابل 2016.

ووفقًا لمنشور حصلت عليه “المال” فقد بلغ إجمالي العائد الذي تم توزيعه على العملاء خلال العام الماضي نحو 3.573 مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل 2.225 مليار جنيه بنهاية العام 2016 بزيادة 1.348 مليار جنيه.

وكان الفائدة على شهادات الادخار والأوعية المختلفة ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 700 نقطة مئوية عقب تعويم العملة المحلية لتسجل 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض.

ووزع البنك في الربع الأخير من العام الماضي عائدا بنسبة 3.5% على شهادة الادخار السباعية “نماء”، كما وزع عائدا بنسبة 3.3% على شهادة الادخار الخماسية “ازدهار”، وبلغ العائد على شهادة الادخار الثلاثية 3% وحساب الاستثمار العام 1.75%، بينما سجل العائد على العملات الأجنبية 0.3%.

وتراجعت أرباح بنك فيصل الإسلامي بنهاية العام الماضي بنسبة 40% لتصل إلى 1.7 مليار جنيه بنهاية 2017 مقابل 2.8 مليار جنيه بنهاية 2016.