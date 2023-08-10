بنك فيصل يطرح شهادات الادخار السباعية «نماء» بعائد تراكمي متغير يصل إلى 19.25 % سنويا

طرح ، شهادات الادخار السباعية «نماء»بعائد تراكمي متغير يصل إلى 19.25 % سنويا.
شهادات الادخار السباعية «نماء»
وقال إن العائد يحتسب بناءً على نتائج الأعمال الفعلية للبنك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومدة الشهادة (7) سنوات تبدأ من أول الشهر التالي لشهر الشراء (شهر الإصدار) .
ويستعرض المال التفاصيل عن شهادات الادخار السباعية:
- تصدر الشهادة بفئة(1000) جنيه مصري ومضاعفاتها.
- حق الشراء مكفول للمصريين والعرب والأجانب بدون حد أقصي سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات يجوز الشراء بأسماء الغير والقصر.
- يبدأ احتساب العائد اعتباراً من أول شهر الإصدار ولا يتم صرف العائد وإنما يعاد استثمار قيمة الشهادة وعائدها المحقق لكامل مدة الربع التالي وهكذا حتي نهاية أجلها مما يعمل علي زيادة معدل العائد التراكمي المحتسب عليها.
- نظراً لثبات واستقرار الموارد المالية لتلك الشهادات فإنه يتم توجيهها لتمويل عمليات استثمارية طويلة الأجل تدر عوائداً مرتفعة بما يعطي ميزة لأصحاب هذه الشهادات في الحصول علي معدل عائد أعلي من الأوعية الأدخارية الأخري.
- يجوز لصاحب الشهادة الحصول علي (50%) من العائد المجمع لها بعد مضي (4) سنوات ،كما يحق له استرداد قيمة الشهادة وأرباحها بعد مرور عامين من تاريخ الإصدار وفقاً لجداول الاسترداد الخاصة بهذا الوعاء.
- يمكن أن يتقدم صاحب الشهادة بطلب لعقد عمليات استثمارية مع البنك بضمان الشهادة وبالشروط والأوضاع المتعارف علها في هذا الشأن.
- لصاحب الشهادة الاستفادة من فرص أداء العمرة في السحب الذي يجريه البنك مرتين في العام على ألا يقل الرصيد عن 5000 جنيه.