بنك فيصل يضخ 246 مليون جنيه للصغيرة والمتوسطة بالربع الأول

سيد بدر:رفع بنك فيصل الإسلامى المصرى، إجمالى تمويلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لنحو2.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى.وقال محمد الخولى، مدير إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، إن المحفظة الحالية تشكل نحو %23 من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك.وأضاف - ف

سيد بدر:

رفع بنك فيصل الإسلامى المصرى، إجمالى تمويلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لنحو2.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى.



وقال محمد الخولى، مدير إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، إن المحفظة الحالية تشكل نحو %23 من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك.



وأضاف – فى تصريحات لـ «المال» – أن البنك حقق طفرة فى معدلات التوظيف وقام بضخ 246 مليون جنيه بالقطاع خلال الربع الأول من العام الحالى، بما يعادل %63 من المستهدف خلال النصف الأول من العام.

وأظهرت المؤشرات المالية للبنك خلال الربع الأول من 2018، ارتفاع أرباحه بنسبة %77 على أساس سنوى، نتيجة نموالدخل من العائد، لتسجل 777.9 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس الماضى، مقابل أرباح 439.7 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.

وحسب تصريحات مدير الإدارة، فإن البنك يستهدف رفع النسبة إلى %25 من المحفظة الائتمانية خلال العام الحالى ونحو %30 خلال العام المقبل، لتوسيع قاعدة العملاء بالبنك والاستفادة من الفرص المتوافرة فى قطاع الـ «SMEs».

وكشف «الخولى» عن قيام البنك بتفعيل مبادرة البنك المركزى لتمويل مشروعات خطوط الإنتاج والآلات والمعدات المتوسطة بفائدة %7، ويتم الآن دراسة ملفات عدد من العملاء المتقدمين للحصول على التمويل.



وقال محافظ البنك المركزى، طارق عامر – فى تصريحات سابقة لـ«المال» – إن إجمالى تمويلات مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لامست 100 مليار جنيه، مؤكدًا عزم «المركزى» الاستمرار فى دعم القطاع.

