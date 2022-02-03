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بنك فيصل يصعد بحجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 28.8%

سجلت 2.4 مليار جنيه
أحمد البطران 10:23 ص, الخميس, 3 فبراير 22 10:23 ص, الخميس, 3 فبراير 22

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قال صبرى البندارى، رئيس قطاع الاستثمار بـبنك فيصل الإسلامى، إن مصرفه تمكّن من الوصول بنسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 28.8% من إجمالى المحفظة الكلية، متجاوزًا فى ذلك الحد الأدنى المقرر من البنك المركزى.

وأضاف، فى تصريحات لـ«المال»، أن قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بلغت 2.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

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وأشار إلى أن «فيصل» يستهدف التوسع فى خدمات التجزئة المصرفية والأفراد خلال العام الحالى، خاصة منتج تمويل السيارة، من خلال تبسيط الإجراءات وخفض التكلفة والمصروفات.

وحول خطة البنك الاستثمارية، قال «البندارى» إن المصرف يمتلك استثمارات فى نحو 48 شركة، بقيمة مساهمات تتراوح من 5% إلى 80% فى بعضها،

مشيرًا إلى أن البنك ليست لديه النية للخروج من مساهمته فى أي من هذه الشركات فى الوقت الراهن.

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وكشف أن البنك شارك فى الاكتتاب الخاص لشركة إى فاينانس للمدغوعات الإلكترونية دون الإفصاح عن قيمته.

وكشفت مؤشرات نتائج أعمال «فيصل» الإسلامى، أن أرباحه قبل الضريبة سجلت 2.908 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 2.245 مليار بنفس الفترة من 2020.

وحقق البنك صافى ربح بعد الضريبة بقيمة 1.682 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 1.323 مليار جنيه الفترة المناظرة 2020.

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وسجل إجمالى إيرادات البنك نحو 8.089 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 6.896 مليار جنيه بنهاية الفترة نفسها من 2020.

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بقلم أحمد البطران

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