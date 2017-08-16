بنك فيصل يدشن منتج تشطيب الوحدات السكنية

❏ صبرى البندارى: رفع نسبة التمويل العقارى إلى %75هبة محمدقال صبرى البندارى، رئيس قطاع التوظيف المحلى ببنك فيصل، إن مصرفه دشن منتجا لتمويل مواد البناء وتشطيب الوحدات السكنية، بهدف إتاحة باقة متنوعة من المنتجات فى متناول العملاء.وأشار إلى أنه ينفرد بإتاحة المنتج التمويلى الجديد بصيغة الاستصناع

❏ صبرى البندارى: رفع نسبة التمويل العقارى إلى %75

هبة محمد

قال صبرى البندارى، رئيس قطاع التوظيف المحلى ببنك فيصل، إن مصرفه دشن منتجا لتمويل مواد البناء وتشطيب الوحدات السكنية، بهدف إتاحة باقة متنوعة من المنتجات فى متناول العملاء.

وأشار إلى أنه ينفرد بإتاحة المنتج التمويلى الجديد بصيغة الاستصناع للأفراد، للمرة الأولى فى السوق المصرية.

وأضاف أن بنك مصر، يتيح العمل بهذه الصيغة لكن للشركات وليس الأفراد، لافتا إلى أن “فيصل” يتيح إمكانية استعانة العميل بأحد المقاولين المعتمدين والمشهود لهم بالكفاءة، أو أن يتم التعاقد مع شركته التابعة لإنهاء عمليات التشطيب، والبدء فى البناء وشراء مواد البناء.

وتقوم صيغة الاستصناع، على اتفاق بين المصرف والعميل على تصنيع أو إعداد سلعة معينة، ويدفع المصرف جميع تكاليف التصنيع، بالإضافة إلى هامش ربح ويتم الدفع حسب الاتفاق بشكل عاجل أو آجل أو على أقساط، ويحصل العميل على السلعة حسب المواصفات التى يرغب فيها، بالاستفادة من خبرة المصرف الإسلامى فى التعامل مع الشركات التى تصنع هذه السلع، أو إحدى الشركات التابعة للمصرف أو التى لديها عقود مشاركة مع المصرف الإسلامى.

وأكد أنه لم يتم تحديد محفظة مستهدفة من المنتج الجديد، لاسيما أنه فى مراحله المبدئية، ويتم حاليا تجربته وقياس مدى استجابة العملاء له، مشيراً إلى أن القيمة التمويلية للقرض تتوقف على راتب العميل، إذ يصل الاستقطاع الشهرى من الراتب إلى %25 لموظفى الحكومة، وحتى %35 لموظفى القطاع الخاص.

وقال إن «فيصل» يعكف حالياً على تنشيط منح التمويلات، وهو ما يظهر فى الموافقة على رفع نسبة التمويل العقارى ليمول البنك حتى %75 من قيمة الوحدة، مقابل %60 فى السابق، بجانب أنه يعتزم تكثيف التركيز على تمويل السيارات المستعملة، بعدما قفزت أسعار السيارات الجديدة بصورة كبيرة، بالتزامن مع تطبيق قرار تحرير سعر صرف صرف الجنيه، مقابل العملات الأجنبية.

وأوضح أن تلك الإجراءات والخطوات ستساهم فى تقليص تأثير تراجع الطلب على تمويلات السيارات، ومن ثم السعر لرفع قيمة المحفظة الائتمانية الموجهة للأفراد، مضيفا أن البنك انتهى من تشغيل النظام الإلكترونى الجديد، ويتم تجربته حالياً تمهيداً لتدشين عدد من المنتجات التكنولوجية الجديدة، منها إتاحة خدمات شركة “فوري” الخاصة بدفع الفواتير على ماكينات الصراف الآلى، وإطلاق الدفع عبر الهاتف المحمول، بجانب الموبايل بانكنج.

وبحسب القوائم المالية لبنك فيصل، فإن مشاركات ومرابحات ومضاربات مع الأفراد نمت بنسبة %5.02 بواقع 50 مليون جنيه خلال 6 أشهر لتسجل 1.058 مليار جنيه، نهاية يونيو الماضى، مقابل 1.008 مليار جنيه نهاية ديسمبر، وتتوزع المحفظة بين المرابحات الشخصية ونظيرتها العقارية.