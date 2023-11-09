بنك فيصل الإسلامي يعلن إيقاف محفظته الإلكترونية مؤقتا

أعلن ، عن إيقاف محفظته الإلكترونية «فيصل كاش» بشكل مؤقت، والتي يمكن من خلالها دفع مختلف أنواع الفواتير الاتصالات والانترنت، المرافق والمرور وخدمات أخرى.

محفظة بنك فيصل الإسلامي

وبرر البنك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،لوجود مشكلة تقنية، مؤكدا أنه سيتم إعادة تشغيلها مرة أخرى بعد حل المشكلة.

ويبلغ حد التعامل اليومي على المحفظة 30 ألف جنيه، فيما سجل الشهري 100 ألف جنيه، والحد الأقصى لرصيدها لا يتجاوز 30 ألف جنيه.

وكان البنك أوضح في وقت سابق، أنه يتم تحويل الحساب الذي لم يتم اجراء أيا من المعاملات التالية: سحب، أو إيداع، أو تحويل، أو الاستعلام الالكتروني أو الموثق عن الرصيد، لمدة عام الى حساب راكد.

وتابع بنك فيصل عبر موقعه الرسمي أنه في حالة عدم تفعيل المحفظة أو عدم تغير الرقم السري لمدة ثلاث أشهر يحق للبنك إغلاقها.