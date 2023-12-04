بنك فيصل الإسلامي يصل بمحفظة الودائع لـ 38.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

أعلن – مصر عن ارتفاع محفظة الودائع إلى 38.8 مليار جنيه عن الفترة المنتهية في سبتمبر الماضى مقابل 23.4 مليار في سبتمبر 2022.

ووصل إجمالي أصول «فيصل الإسلامي – مصر» إلى 174.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 154.7 مليار بنهاية سبتمبر 2022.

وارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 25.7 مليار جنيه بنهاية الفترة سالفة الذكر، مقابل 23.3 مليار بنهاية سبتمبر 2022.

وحقق البنك صافي أرباح بلغ 3.5 مليار جنيه خلال 9 أشهر، مقابل 2.29 مليار بنهاية سبتمبر 2022، كما وصل إجمالي الربح قبل خصم الضرائب لـ 4.573 مليار ، مقابل 3.483 مليار بنهاية سبتمبر العام الماضي.