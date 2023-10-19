بنك فيصل الإسلامي يرفع عائد شهادات الادخار الثلاثية المتغيرة لـ18.2%

رفع سعر العائد على شهادات الادخار الثلاثية المتغيرة إلى 18.2% سنوي، يُصرَف في نهاية كل ربع سنة ميلادية، بناءً على نتائج الأعمال الفعلية للبنك.

عائد شهادات الادخار الثلاثية المتغيرة

وقال البنك، في بيان، إن الشهادة تصدر بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويبدأ احتساب العائد اعتبارًا من أول الشهر الميلادى التالى للشراء.

وأفاد البنك بأن مدة الشهادة 3 سنوات، ويتم تجديدها فى نهاية المدة تلقائيًّا ما لم يطلب العميل عدم تجديدها كتابيًّا، ولأصحاب الشهادات فرصة لأداء العمرة فى السحب الذى يُجريه البنك مرتين فى العام، على ألا يقل الرصيد عن 5000 جنيه.

وأكد بنك فيصل الإسلامي أنه يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل تاريخ الاستحقاق، وبعد مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ الشراء، وفقًا للقواعد المنظمة للاسترداد بالبنك.