بنك «فيصل الإسلامي» يحقق 3.78 مليار جنيه أرباحًا خلال 9 أشهر

أعلن بنك فيصل الإسلامي عن نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023.

وحقق بنك فيصل الإسلامي نموا في صافي الأرباح بنسبة 48.6%، لتسجل 3.78 مليار جنيه خلال 9 أشهر، مقابل 2.54 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت إيرادات بنك فيصل الإسلامي، بنسبة 35.7% لتسجل 17.19 مليار جنيه خلال 9 أشهر، مقابل 12.67 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

جدير بالذكر أن بنك فيصل الإسلامي حقق خلال عام 2022، نمو صافي الأرباح بنسبة 66.8%، لتصل 4.47 مليار جنيه، مقابل صافي أرباح بقيمة 2.68 مليار جنيه خلال عام 2021.

وبلغت إيرادات بنك فيصل الإسلامي15.27 مليار جنيه عام 2022، مقابل 11.31 مليار جنيه خلال 2021، بنسبة نمو 35%.