بنك فيصل الإسلامى يعلن توزيع نقدى بالجنيه والدولار

رجب عزالدين:أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري، عن توزيع نقدى بقيمة 6 سنتات للسهم، بالنسبة للإصدار بالدولار، وأخر بقيمة 1.063 جنيه للإصدار بالجنيه المصري، على أن يتم صرفهما اعتبارا من 19 أبريل الجارى.ومن المقرر انتهاء الحق في التوزيع لمشتري السهم فى الإصدارين، حتى نهاية جلسة الإثنين 16 أب



رجب عزالدين:

أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري، عن توزيع نقدى بقيمة 6 سنتات للسهم، بالنسبة للإصدار بالدولار، وأخر بقيمة 1.063 جنيه للإصدار بالجنيه المصري، على أن يتم صرفهما اعتبارا من 19 أبريل الجارى.

ومن المقرر انتهاء الحق في التوزيع لمشتري السهم فى الإصدارين، حتى نهاية جلسة الإثنين 16 أبريل.

ووافقت عمومية البنك فى وقت لاحق على توزيع كوبون نقدي على المساهمين عن أرباح 2017، بواقع 0.08 دولار، بما يعادل 1.4 جنيه للسهم.

وسجل البنك صافى ربح قدره 1.7 مليار جنيه خلال 2017، مقابل صافى ربح قدره 2.8 مليار جنيه خلال 2016.