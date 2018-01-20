بنك فاروس: مصر تجني ثمار القرارات الصعبة في 5 سنوات

خالد بدر الدين:أكدت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس ”مصر وضعت قدميها على الطريق الصحيح اقتصاديا خلال السنوات الأربع الماضية، خاصة من وقت الإعلان عن الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد في النصف الثاني من 2016.وقالت السويفي: مهدنا الطريق واتخذنا خطوات قوية وسنجني الثمار وسن

خالد بدر الدين:

أكدت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس ”مصر وضعت قدميها على الطريق الصحيح اقتصاديا خلال السنوات الأربع الماضية، خاصة من وقت الإعلان عن الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد في النصف الثاني من 2016.

وقالت السويفي: مهدنا الطريق واتخذنا خطوات قوية وسنجني الثمار وسنرى طفرة اقتصادية (خلال فترة) من ثلاث إلى خمس سنوات، كل الإصلاحات التي جرت الفترة الماضية كانت مالية ونحتاج الآن لإصلاحات على المستوى الصناعي والزراعي لنتحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة ونوفر احتياجاتنا من الصناعة المحلية.

وذكرت وكالة رويترز أن صندوق النقد الدولي وافق في نوفمبر 2016 على قرض لمصر قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات وتبنى برنامج الإصلاح الاقتصادي لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن يوم الجمعة ترشحه لفترة رئاسة ثانية مدتها أربع سنوات، وستجري الانتخابات خلال شهر مارس المقبل.

وتنفذ الحكومة المصرية منذ 2016 برنامج الإصلاح الذي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد ودفعه على مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية وتضمن البرنامج أيضا قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.