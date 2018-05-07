بنك عَوده يفتح حسابات مجانية للعملاء ضمن أسبوع الشمول المالى

سهير محمدأعلن بنك عَوده - مصر، عن فتح حسابات دون مصاريف إدارية أو حد أدنى فى إطار توجه الدولة وخطة البنك المركزى لدعم وتعزيز مفهوم الشمول المالى، واستكمالاً لدوره الرائد فى نشر الثقافة المالية داخل المجتمع المصرى والهادفة لزيادة قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفى.كما أعلن البنك لعملائه عب

سهير محمد

أعلن بنك عَوده – مصر، عن فتح حسابات دون مصاريف إدارية أو حد أدنى فى إطار توجه الدولة وخطة البنك المركزى لدعم وتعزيز مفهوم الشمول المالى، واستكمالاً لدوره الرائد فى نشر الثقافة المالية داخل المجتمع المصرى والهادفة لزيادة قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفى.

كما أعلن البنك لعملائه عبر موقعه الإلكترونى عن تفاصيل الشمول المالى وأهدافه.

وقام البنك بإرسال ما يقرب من 250 ألف رسالة قصيرة موزعة ما بين 25% بالقاهرة و 75% فى باقى المحافظات للإعلان عن فتح حساب دون مصاريف أو حد أدنى، كما أعلن عن ذلك من خلال الملصقات والمنشورات بالأفرع المختلفة.

وقاد عَوده مصر عدة حملات تسويقية بمحافظات مختلفة آخرها بورسعيد و لمدة 3 ايام للترويج عن الشمول المالي والمحفظة الذكية (mobile wallet) كخطوة إيجابية لتعليم الشباب.

وإيمانا من بنك عَوده – مصر بأهمية نشر الثقافة المالية بين فئة الشباب والتي تمثل الغالبية العظمى من المجتمع المصري، يتواصل مع المعهد الصرفي المصرى للتنسيق بخصوص تدريب وتعليم طلاب المدارس الثانوية الأساسيات المصرفية.

وتعليقا على ذلك، قال محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عَوده – مصر، إن الشمول المالى يعد توجهاً استراتيجياً للاستقرار المالى والاجتماعى بما ينعكس على تحقيق معدلات التنمية الإقتصادية المنشودة فى مصر ،مؤكداً حرص مصرفه على استمرار دوره الرائد فى تعزيز مفهوم وانتشار الشمول المالى.

وأضاف فايد، أن البنك يستهدف ضمن خطته المشاركة أو التنظيم للفاعليات الهادفة إلى التعريف بأهمية الشمول المالى ونشر تلك الثقافة المالية بين كل فئات المجتمع خاصة الشباب، وذلك بهدف تبنى سياسات إصلاحية مبتكرة تساهم فى تحقيقه وانتشاره.